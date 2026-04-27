Montespertoli aderisce ai "Nidi Gratis 2026-27"

Il Comune di Montespertoli ha aderito alla Misura “Nidi Gratis 2026/27”, avviata dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale n. 248 del 02/03/2026, al fine di sostenere la frequenza dei bambini e delle bambine ai servizi educativi per la prima infanzia.

L’Amministrazione comunale ha avuto il compito di individuare le strutture comunali e private accreditate presenti sul territorio e di trasmettere alla Regione gli elenchi dei servizi educativi aderenti, così come disposto dal D.D. regionale n. 4545 del 05/03/2026, poi integrato dal successivo D.D. n. 5473/2026.

I servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale di Montespertoli e aderenti al progetto regionale sono:

- Nido d’infanzia comunale “Maria Grazia l’Aquilone”, presso il Polo per l’infanzia “Enzo Catarsi”;

- Nido d’infanzia comunale “Margherita Hack”, con sede in via Viuzzo 2, presso il plesso per l’infanzia 0-6 “Angela e Maria Fresu”;

- Nido privato accreditato “Il Paese dei Balocchi”, con sede in via Don Milani.

La Misura è rivolta alle famiglie residenti in Toscana con bambine e bambini nella fascia di età dai 3 ai 36 mesi e con un ISEE in corso di validità fino a 40.000 euro, e prevede l’abbattimento della quota per la frequenza al nido.

Le famiglie in possesso dei requisiti previsti dall’avviso regionale potranno presentare domanda tramite un apposito applicativo regionale, secondo i tempi e le modalità che verranno indicate in uno specifico avviso rivolto alle famiglie. Sarà richiesto il possesso di un ISEE valido e con DSU correttamente attestata.

Il link all’applicativo regionale sarà reso disponibile sul sito internet della Regione Toscana. Tutte le informazioni aggiornate saranno pubblicate nella nuova sezione dedicata del sito del Comune di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli

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