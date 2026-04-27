A Empoli una mostra fotografica sull'Oasi di Arnovecchio

Legambiente Empolese Valdelsa e il Centro*Empoli, con il patrocinio del Comune di Empoli, organizzano una mostra fotografica sull'Oasi di Arnovecchio, un'area naturale protetta a due passi dalla città.

L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel XVI secolo da Cosimo I de' Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività di cava che portarono alla formazione di bacini lacustri.

Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione.

Nell’ex Cava Pierucci, da tempo di proprietà comunale, è stato realizzato un sentiero natura concepito per una completa accessibilità e dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali.

Le immagini della mostra, scattate dal fotografo Paolo Caciagli, spesso in ore di pazienti appostamenti, ci mostrano gli uccelli, le orchidee, le farfalle e le altre creature grandi e piccole del gioiello verde di Empoli.

Le fotografie sono accompagnate da una serie di lavori delle scuole del territorio che nel corso dell’ultimo autunno e in questa primavera hanno visitato l’oasi con una Guida riportando su carta le proprie impressioni.

La mostra, allestita nella galleria del Centro*Empoli, sarà inaugurata ufficialmente sabato 2 maggio alle ore 10, alla presenza di rappresentanti degli enti organizzatori e delle scuole interessate dal progetto.

Per informazioni e visite guidate nell’area naturale protetta di Arnovecchio è possibile contattare Legambiente, che gestisce l’area per conto del Comune di Empoli, scrivendo a oasidiarnovecchio@gmail.com L’oasi è sempre visitabile il sabato pomeriggio e la domenica mattina, ad accesso libero senza prenotazione, negli orari pubblicati sul sito www.naturaintoscana.it e sulla pagina Facebook /oasidiarnovecchio

Fonte: Ufficio stampa

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