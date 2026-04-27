Nuoto pinnato, Santa Croce celebra il suo 'Recordman': premiato Romolo Becchetti

Un esempio di longevità sportiva, coraggio e determinazione che porta il nome di Santa Croce sull'Arno sul tetto del mondo. Una vita vissuta tra le corse d’auto come la 1000 km di Monza, le traversate tra le onde, che siano quelle gelide del passaggio a nord-est verso l’artico in avventura con la spedizione in barca “Best Explorer” o quelle delle piscine di tutto il mondo, sempre con un unico obiettivo: superare i propri limiti. Il Comune di Santa Croce sull’Arno ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi cittadini più illustri, Romolo Becchetti, reduce da un’impresa sportiva che ha dell’incredibile.

Nella mattinata di oggi, il sindaco Roberto Giannoni, insieme agli assessori Balsanti e Pieracci e al consigliere delegato allo sport Flavio Baldi, ha ricevuto in sala consiliare l’atleta santacrocese per consegnargli una targa celebrativa a nome di tutta la comunità.

L'occasione della premiazione è lo straordinario successo ottenuto da Becchetti ai campionati mondiali Cmas world championship finswimming di nuoto pinnato “Indoor Masters 2026”, svoltosi a Sharm El Sheikh, in Egitto lo scorso aprile. Romolo, nella categoria Master 80, ha letteralmente dominato la scena mondiale conquistando 4 medaglie d’oro su quattro gare disputate e 4 record del mondo abbattuti (50, 100, 200 e 400 metri bipinne).

Risultati che arrivano dopo un altro grande successo ottenuto a marzo, con la vittoria di due titoli italiani "Veterani dello sport".

Il sindaco Giannoni ha consegnato a Becchetti una targa celebrativa a nome di tutta la cittadinanza: "A Romolo Becchetti. Con profonda stima per la straordinaria carriera atletica e lo spirito d’avventura, orgoglio santacrocese nel mondo. Con i quattro titoli iridati conquistati nel nuoto a Sharm El Sheikh 2026, ha dimostrato che il talento e la forza di volontà non conoscono confini né tempo. Esempio di coraggio, determinazione e intramontabile passione”. Un riconoscimento che non premia solo le vittorie cronometriche, ma un intero percorso di vita caratterizzato dalla sfida e dall'amore per l’ignoto, dalle rotte artiche in barca a vela fino ai podi internazionali in corsia.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa