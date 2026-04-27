Sicurezza e arte al giardino 'Papa Francesco': ecco la nuova postazione DAE donata dal Rione Popolesco

Il sistema di cardioprotezione del territorio di Montemurlo si arricchisce di un nuovo, fondamentale tassello. Nel pomeriggio di ieri, al giardino di via Palaciano intitolato a Papa Francesco, è stata ufficialmente inaugurata una nuova colonnina dotata di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

L'iniziativa è frutto della generosità del Rione Popolesco Oste Nord, che ha scelto di donare alla comunità uno strumento salvavita destinato a un'area ad alta frequentazione di giovani e famiglie.

Un connubio tra sicurezza e bellezza, l'intervento si distingue per una particolare attenzione all'estetica e al decoro urbano: la colonnina DAE è stata infatti trasformata in una piccola opera d’arte grazie all'impegno di Chiara Carbini, studentessa della classe 4D del Liceo Artistico "Umberto Brunelleschi". La sua decorazione ha saputo integrare perfettamente un presidio tecnico nel contesto armonioso del parco, rendendolo un simbolo visibile di cura e bellezza.

Alla cerimonia di taglio del nastro era presente il sindaco Simone Calamai, affiancato dagli assessori Alberto Vignoli, Alberto Fanti, Antonella Baiano e Giuseppe Forastiero, ha espresso gratitudine per il gesto:

"L'installazione di questo defibrillatore in un luogo così centrale per la vita sociale della frazione di Oste è un atto di grande valore civico. Non si tratta solo di dotare il territorio di una tecnologia salvavita, ma di testimoniare un forte senso di appartenenza e di attenzione verso il prossimo. Ringrazio il Rione Popolesco e tutti i partner coinvolti per aver reso Montemurlo un luogo ancora più sicuro e accogliente."

L’inaugurazione è stata anche un’importante occasione di sensibilizzazione. I formatori della Croce d'Oro Prato hanno effettuato una dimostrazione pratica sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sul corretto utilizzo del DAE, ribadendo come la tempestività sia il fattore cruciale in caso di emergenza. All'evento hanno partecipato anche i volontari di ADMO, sottolineando il legame indissolubile tra prevenzione e cultura del dono.

Il pomeriggio di festa ha visto la partecipazione attiva di numerose realtà locali, a dimostrazione della vitalità del tessuto associativo montemurlese. La pro Loco Montemurlo Aps ha organizzato il momento conviviale della merenda. Il

Gruppo Storico Montemurlo Aps ha arricchito l'evento con le sue rievocazioni, mentre SOM, ha curato l'accompagnamento musicale della giornata.

Con questa nuova installazione del defibrillatore, l’Amministrazione Comunale prosegue il percorso di tutela della salute pubblica, valorizzando al contempo la collaborazione tra istituzioni, scuole e associazionismo

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

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