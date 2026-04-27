Nel giorno del 18esimo compleanno, tutta Paganico ricorda Valentina Tolomei

Nella serata di sabato 25 aprile tutta Paganico si è riunita per ricordare Valentina Tolomei e per celebrare il suo 18esimo compleanno. La giovane, residente nella frazione del comune di Capannori, ha perso la vita in un incidente nella notte tra il 24 e il 25 maggio 2025.

Da tempo la sorella e i genitori avevano maturato l'idea di farle una festa per quel diciottesimo a cui teneva tanto, ma che non ha potuto festeggiare. Per questo hanno radunato tutta la comunità: amici e amiche, ma anche adulti e anziani, l'hanno ricordata con video, foto e canzoni. Tutta la frazione ha risposto presente, in tanti si sono stretti attorno ai Tolomei.

Valentina Tolomei ha perso la vita alle 2 di notte circa del 25 maggio 2025, un anno fa circa. Guidava il suo scooter non lontano da casa, è stata investita da un auto con alla guida un giovane risultato positivo a alcol e droga.