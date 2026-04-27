Pisa, chiuso locale in piazza Vettovaglie. Sindaco Conti: "Task force per controlli costanti"

È stata disposta con ordinanza dirigenziale la chiusura immediata di un locale in piazza delle Vettovaglie per "pericolo per la pubblica e privata incolumità". La decisione a seguito di un sopralluogo, effettuato nei giorni scorsi, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, congiuntamente al personale di altri Enti competenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Contestualmente è stata disposta la chiusura dell’impianto cucina del locale stesso. Sono infatti state rilevate criticità all’impianto cucina alimentato a gas metano di rete con difformità rispetto al DM. 08 novembre 2011, tali da ritenere che "l’impianto stia esercendo in assenza delle previste misure di sicurezza". Inoltre, dal sopralluogo è emerso che non risulta disponibile il fascicolo tecnico dell’impianto cucina stesso.

"Per un più efficace controllo degli esercizi commerciali e ricettivi – spiega il Sindaco Michele Conti - abbiamo messo in campo una task force che vede lavorare insieme Polizia Municipale, Sepi e Sportello Unico delle Attività Produttive, con verifiche quotidiane su tutto il territorio comunale. I controlli non sono episodici ma costanti e capillari, come dimostrano i numeri: nel 2025 abbiamo aumentato in modo significativo i sopralluoghi e le irregolarità accertate, segno di un’azione amministrativa concreta e sistematica. Le regole ci sono e vengono fatte rispettare. Lo facciamo per tutelare la sicurezza dei cittadini, il decoro della città e soprattutto gli imprenditori onesti, che lavorano nel rispetto delle norme e che non devono subire concorrenza sleale. A loro va il nostro sostegno pieno: chi sbaglia paga, senza eccezioni".

Ogni anno il Comune svolge centinaia di sopralluoghi e controlli alle attività commerciali ed economiche nel territorio comunale.

Nel 2024 i sopralluoghi sono stati 213 e le irregolarità riscontrate 118. Nel 2025 sono stati effettuati 357 sopralluoghi (+68%) e sono state riscontrate irregolarità in 192 casi (+63%). L’ammontare delle sanzioni nel 2024 era stato di 133.570 euro e nel 2025 di 184.523 euro (+38%). L’attività consiste nella effettuazione di controlli sull’esercizio delle attività commerciali su area privata, sul rispetto delle disposizioni di legge, tra cui la corretta occupazione degli spazi, il rispetto della pubblicità dei prezzi e delle norme d’igiene.

Nell’ambito del potenziamento dei controlli sulle attività ricettive, in centro storico e in zona Stazione, inoltre, nel 2024 ne sono stati effettuati 92, mentre nel 2025 i controlli sono stati 340 (+269%). Mentre i controlli sulle attività commerciali in zona Stazione, in particolare via Colombo, via Vespucci, via Puccini e via Cattaneo, i controlli sono stati 48.

In zona Vettovaglie, nel 2024 sono stati effettuati controlli a 17 attività commerciali ed elevate 8 sanzioni in violazione della ordinanza n. 16/2023 sulla "nuova regolamentazione di attività economiche del settore alimentare in aree del centro storico e da tutelare"; assenza di nulla osta valutazione impatto acustico, vendita di bevande alcoliche da asporto in orario non consentito. Nel 2025 sono stati controllate 13 attività commerciali e 2 esercizi commerciali su area pubblica ed elevate 6 sanzioni per violazione regolamento comunale su aree pubbliche, vendita di bevande alcoliche da asporto in orario non consentito, assenza nulla osta valutazione impatto acustico. Nei primi quattro mesi del 2026 sono state controllate 9 attività commerciali ed elevate 3 sanzioni per assenza nulla osta valutazione impatto acustico, e per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

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