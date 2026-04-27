Due prestigiosi premi ASME a docenti dell'Università di Pisa: sono i primi in Italia a riceverli

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Massimo Guiggiani ed Enrico Ciulli sono entrambi professori ordinari di Meccanica Applicata alle Macchine

Importante riconoscimento internazionale per l’Università di Pisa: due docenti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, il professor Massimo Guiggiani e il professor Enrico Ciulli, sono stati insigniti di due tra i più prestigiosi premi conferiti dall’American Society of Mechanical Engineers (ASME), la principale società scientifica mondiale nel campo dell’ingegneria meccanica. Si tratta di un risultato di assoluto rilievo: entrambi i premi non erano mai stati assegnati in precedenza a studiosi italiani.

Il professor Massimo Guiggiani ha ricevuto l’ASME Soichiro Honda Medal 2026, riconoscimento istituito nel 1983 per premiare contributi eccezionali nel campo dei trasporti e della dinamica dei veicoli. La motivazione sottolinea il suo ruolo nell’introduzione di un approccio metodologico innovativo allo studio della dinamica del veicolo, capace di chiarire aspetti teorici fondamentali e trasformare la disciplina in una scienza ingegneristica rigorosa e predittiva, con un impatto significativo anche sulle pratiche industriali.

Il professor Enrico Ciulli è stato invece insignito dell’ASME Mayo D. Hersey Award 2026, istituito nel 1965 e assegnato per contributi distinti e continuativi nel campo della lubrificazione e dell’ingegneria dei sistemi tribologici. Il premio riconosce la sua attività scientifica di eccellenza, che ha saputo coniugare ricerca teorica, sviluppo sperimentale e applicazioni industriali nel settore della lubrificazione dei componenti meccanici.

Entrambi professori ordinari di Meccanica Applicata alle Macchine, Guiggiani e Ciulli operano da anni all’interno dello stesso Dipartimento, contribuendo in modo determinante allo sviluppo della ricerca e della didattica in ambiti chiave dell’ingegneria meccanica.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

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