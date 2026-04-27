Primo Maggio, si fermano i servizi di igiene urbana: Plures Alia invita a ridurre i rifiuti

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Ecocentri e sportelli chiusi, e raccolta porta a porta rinviata nei giorni successivi. Garantite solo le attività essenziali e lo spazzamento nei centri turistici

In occasione della Festa dei Lavoratori, venerdì 1° maggio, Plures Alia informa che, trattandosi di giornata festiva, la gran parte dei servizi di igiene urbana sarà sospesa, ad eccezione delle attività essenziali. Il 1° maggio è la giornata dedicata al lavoro e a tutte le persone che ogni giorno garantiscono servizi fondamentali per il funzionamento delle città, compresi gli operatori impegnati nella raccolta dei rifiuti e nella pulizia delle strade. Un’occasione per riconoscere il loro contributo e promuovere, anche tra i cittadini, comportamenti responsabili.

Per questo, Plures Alia invita i cittadini a una forma di collaborazione: evitare, ove possibile, il conferimento dei rifiuti nella giornata del 1° maggio, limitandola allo stretto necessario o rinviandola ai giorni successivi. Un comportamento che consente di gestire al meglio una giornata in cui i servizi sono ridotti e di contribuire al mantenimento del decoro urbano.

PORTA A PORTA

I servizi di raccolta porta a porta previsti il 1° maggio saranno garantiti nei giorni successivi. In particolare, la raccolta sarà posticipata a sabato 2 maggio nei comuni dove il servizio viene svolto su 5 giorni, mentre sarà posticipata a domenica 3 maggio nei comuni di Calenzano, Greve in Chianti, Impruneta, Londa e Pescia. Queste informazioni sono disponibili anche sul portale www.aliaserviziambientali.it e attraverso Aliapp, scaricabile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. Oltre a fornire i calendari aggiornati della raccolta, l’app offre ulteriori funzionalità, come la possibilità di segnalare rifiuti abbandonati, prenotare il ritiro di ingombranti a domicilio e individuare il punto di raccolta più vicino.

SPAZZAMENTO

Per quanto riguarda il servizio di spazzamento, questo sarà rimodulato in base alle caratteristiche dei territori: sarà comunque garantito nei centri storici a maggiore vocazione turistica e in presenza di eventi, manifestazioni e mercati. Nell’area fiorentina, la pulizia delle strade sarà regolarmente svolta nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, mentre saranno sospesi il servizio diurno del 1° maggio e quello notturno tra il 1° e il 2 maggio.

ECOCENTRI, ECOFURGONI E CALL CENTER

Nella giornata del 1° maggio non saranno attivi gli Ecofurgoni e resteranno chiusi al pubblico gli Ecocentri e gli sportelli al cittadino.

Saranno chiusi anche nella giornata successiva, sabato 2 maggio, gli sportelli di Borgo San Lorenzo, Empoli, Firenze, Pieve a Nievole, Montespertoli, Sesto Fiorentino, Vernio, Montemurlo e Scandicci.

Saranno invece aperti, sempre il 2 maggio, gli sportelli di Pistoia (via Dino Buzzati 98), Prato (via San Giorgio 25) e Barberino di Mugello (presso l’Ecocentro in via Pian del Fonda 34/b). Lo sportello di Bagno a Ripoli, chiuso il sabato, effettuerà il recupero del servizio con l’apertura di lunedì 4 maggio con orario pomeridiano dalle 14 alle 18.30.

Si informa che nella giornata del 1° maggio anche il call center non sarà attivo. Il servizio riprenderà regolarmente nei giorni successivi con i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (gratuito da rete fissa), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento secondo il proprio piano tariffario) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile).

Ricordando che per il giorno 1° maggio è stato proclamato uno sciopero generale da parte dell’Unione Sindacale Italiana, cui aderiscono i Cobas, si confermano le attività essenziali sopra indicate, oltre all’attivazione, per quanto possibile, di tutte le misure necessarie a normalizzare il servizio nel minor tempo possibile.

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa

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