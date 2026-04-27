Scontro tra auto nel Grossetano, muore imprenditore agricolo di 70 anni

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Incidente stradale ad Arcille, nel Grossetano: morto un imprenditore agricolo di 70 anni, tre feriti trasportati all’ospedale Misericordia

Tragico incidente stradale nel Grossetano, dove un imprenditore agricolo di 70 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro tra due auto avvenuto ad Arcille, frazione del comune di Campagnatico.

L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto due vetture e provocato anche il ferimento di altre tre persone. Si tratta di due donne, di 68 e 65 anni, e di un uomo di 68 anni, tutti trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e l’elisoccorso Pegaso, atterrato in un campo nelle vicinanze del luogo dell’incidente, dove è finita una delle auto coinvolte.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dello scontro per chiarire le responsabilità

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