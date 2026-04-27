"Sei mesi per risultati Pap-test, così non è prevenzione": la segnalazione di una lettrice di Empoli

Sanità Empoli
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L'ASL: "L'indirizzo in nostro possesso era sbagliato, risultati arriveranno nei prossimi giorni. Mantenere sempre aggiornati i propri dati"

Sei mesi di attesa senza esito per un Pap test. È quanto segnala una cittadina empolese che, lo scorso ottobre, si è sottoposta all'esame presso la Casa della Comunità di Empoli, in Piazza XXIV Luglio, nell'ambito della campagna di prevenzione della USL Toscana Centro.

"Ho fatto il test 10 ottobre 2025 il Pap Test come da lettera ricevuta dalla USL Toscana centro per la campagna di screening - racconta la cittadina empolese -, ma ad oggi non ho ancora ricevuto i risultati. Sei mesi per avere i risultati, tanta prevenzione non è. Mi domando perché allora li facciano".

La donna racconta di aver contattato più volte il Cup dell'Asl, ma senza mai ricevere una risposta conclusiva. "Ho fatto ben cinque segnalazioni e ogni volta al telefono mi dicevano che la prossima settimana mi sarebbe arrivata. Alla quarta segnalazione mi è stato detto che l'indirizzo di casa era sbagliato e il postino non ha potuto consegnare. Stamani ho richiamato e di nuovo mi hanno detto la solita cosa".

Proprio la questione dell'indirizzo sarebbe stato il problema: dall'Ufficio Screening di Empoli, infatti, fanno sapere che "la signora riceverà il referto dell'esame diagnostico da lei fatto nei prossimi giorni. Dopo la verifica dell'inserimento del nuovo indirizzo nel gestionale dei pazienti, questa mattina l'Ufficio Screening ha spedito la lettera contenente il referto al recapito aggiornato della signora", così in una nota dell'Asl.

L’Azienda sanitaria coglie l’occasione per ricordare ai cittadini "l’importanza di mantenere aggiornati i propri dati anagrafici, in particolare l’indirizzo di residenza o domicilio, così da evitare disguidi nella consegna di comunicazioni sanitarie, lettere di invito a screening e referti". Per eventuali verifiche o aggiornamenti è possibile rivolgersi agli sportelli di anagrafe sanitaria aziendali.

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