Torna 'CastelBike': mountain bike e natura protagoniste a Castelfranco di Sotto

Torna per la terza edizione “CastelBike”, l’iniziativa che mette insieme sport all’aria aperta e valorizzazione del territorio.

L’appuntamento è per domenica 3 maggio, quando Castelfranco di Sotto ospiterà il raduno di mountain bike non competitivo organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto e Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto e la collaborazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, Sicur Delta, Dottor Bike Store, AcquaTeam Nuoto Cuoio e Contrada San Martino.

Un evento ormai entrato nel calendario locale, pensato per un pubblico ampio: dagli appassionati di mountain bike alle famiglie, fino a chi vuole semplicemente vivere una giornata diversa immerso nella natura.

Il percorso collega il centro storico ai Boschi delle Cerbaie, con il passaggio all’interno della Riserva Naturale Statale di Montefalcone, una delle aree di maggior interesse naturalistico e ambientale del comprensorio delle Cerbaie.

Un programma sempre più ricco anche in questa edizione come sottolinea il Presidente del Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto Paolo Marinari: “Questa manifestazione era nata tre anni fa quasi per gioco siamo felici di essere arrivati alla terza edizione. Ci saranno molte novità: i percorsi saranno quasi totalmente nuovi. Avremo due tracciati, uno da 24 km e uno da 48 km”.

“Ci sarà il consueto passaggio nella riserva, che ringraziamo perché ci permette di attraversare un luogo bellissimo a pochi chilometri da qui. Inoltre attraverseremo anche la Marginetta, un luogo storico legato alla presenza dell’esercito brasiliano durante la guerra”.

“Un ringraziamento speciale va ai nostri "Castelbikers", che sono il cuore dell’organizzazione: tracciano i percorsi, li mettono in sicurezza, puliscono i sentieri. Da mesi stanno lavorando per rendere tutto perfetto. Abbiamo anche organizzato una giornata di pulizia dei boschi e abbiamo trovato davvero di tutto: un lavoro importante per il territorio”.

Entusiasta il Presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli: “Qui non parliamo solo di un binomio tra sport e territorio, ma di un vero e proprio ‘trittico’: commercio, ambiente e sport. A questo si aggiunge anche il turismo, perché eventi come questo fanno conoscere il territorio e portano persone a tornare anche in altri momenti”.

“Per noi di Confcommercio è fondamentale sostenere iniziative come questa, perché hanno una ricaduta concreta sul territorio e sulle attività locali”.

Eventi come questo dimostrano che sport, socialità ed economia possono andare di pari passo”

“Ringraziamo innanzitutto il CCN per aver organizzato, per il terzo anno consecutivo, la Castelbike, una manifestazione che sta crescendo e che rappresenta sempre di più un punto di riferimento per il territorio” affermano il Sindaco di Castelfranco Fabio Mini e l’Assessore Giuseppe Calò.

“È un evento che unisce sport, ambiente e comunità, capace di coinvolgere centinaia di persone e che contribuisce a far vivere il paese e il suo centro storico”.

“L’obiettivo è continuare a crescere, coinvolgendo sempre di più anche i giovani e le scuole, e rendere questa giornata una vera festa per tutta Castelfranco”.

“Come Camera di Commercio sosteniamo con convinzione manifestazioni come Castelbike perché rappresentano un volano per la promozione integrata dei nostri territori e del turismo sostenibile” sostiene il Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini “Come Camera stiamo infatti puntando con decisione sul settore 'bike', convinti che il cicloturismo sia una chiave strategica per esaltare le eccellenze paesaggistiche e commerciali delle nostre zone, attraendo un pubblico attento allo sport, alla qualità della vita e alla bellezza dei luoghi.”

Il commento del Maresciallo Ordinario Giuseppe Tommaselli, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca: “Come ogni anno, ribadiamo la disponibilità del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca e dell’Università Agraria di Montefalcone a collaborare con chi vuole valorizzare la riserva. Naturalmente tutto avviene nel rispetto delle regole, necessarie per preservare un ambiente così bello. L’organizzazione di questa manifestazione è sempre stata precisa ed esemplare, quindi da parte nostra c’è piena disponibilità anche ad ampliare i percorsi”.

“Arrivare alla terza edizione significa aver costruito qualcosa di solido” afferma il Coordinatore Sindacale Confcommercio Luca Favilli “Il merito va a chi è riuscito a mettere insieme tante realtà diverse: sport, commercio, associazionismo. Eventi come questo generano entusiasmo, partecipazione, movimento anche per le attività del centro storico e soprattutto creano una promozione duratura del territorio, che va oltre il giorno dell’evento”.

Ovviamente non mancheranno i premi al partecipante più anziano e al gruppo più numeroso.

Il ritrovo è fissato in piazza Remo Bertoncini a partire dalle ore 7.30, con partenza alle ore 9.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco gara e al termine della manifestazione la possibilità di fermarsi per pranzo al Pastaparty presso la sede della Contrada San Martino.

Obbligatorio l'uso del casco per tutti i partecipanti e il rigoroso rispetto delle norme del codice della strada.

Per iscrizioni www.castelbike.it - Info@castelbike.it

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa