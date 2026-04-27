Tre anni ai playoff per l'Use, Valentino: "Gran risultato"

Tre stagioni consecutive ai playoff. L’analisi del dopo Use Computer Gross-Genova parte proprio da qui, dalla terza stagione consecutiva fra le migliori otto del campionato dei biancorossi. Un risultato centrato con una giornata di anticipo e non scontato visto il grande livellamento del campionato e visto anche che, come sempre nello sport, conquistare un obiettivo non è mai né facile a nessun livello.

“I ragazzi per un altro anno sono stati bravissimi – attacca coach Luca Valentino al terzo playoff su quattro campionati sulla panchina della prima squadra – per la terza stagione consecutiva siamo ai playoff dopo aver costruito un roster per la prima volta un po’ diverso rispetto alle stagioni precedenti. Credo che questo risultato sia una cosa importante e per niente scontata alla luce della competitività e dei roster che altre squadre hanno strutturato in questa annata. Non abbiamo fatto nessun cambio in corsa, siamo gli stessi che hanno iniziato il campionato, siamo cresciuti all’interno del percorso stagionale arrivando ad entrare nei playoff con una giornata di anticipo rispetto alla fine. Credo sia una soddisfazione immensa arrivata con un paio di nostri ragazzi che sono cresciuti. E ora affrontiamo la serie playoff con Porto Recanati”. “Un avversario che ha chiuso al primo posto – prosegue – e quindi c’è poco da dire del suo valore. Ha un roster molto esperto e molto tattico, una squadra allestita per fare il salto di categoria. Sarà interessante vedere il nostro approccio confrontandoci con un altro girone. Sicuramente non avremo pressioni ed andiamo a giocarci questa serie decisi a dare il massimo”. Sabato sera si comincia.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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