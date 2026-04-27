Viareggio, il portiere chiede alla compagna di sposarlo a fine partita

Viareggio in festa per l'accesso diretto alla finale regionale playoff di Eccellenza, traguardo arrivato al termine dell'ultima gara di campionato, chiusa sull'1-1 contro il Real Forte Querceta, e impreziosito da un altro momento speciale sugli spalti dello stadio 'Torquato Bresciani'.

Al fischio finale, infatti, il portiere e capitano del Viareggio Andrea Carpita, 36 anni, proprio nel giorno della sua ultima partita con la maglia bianconera, ha sorpreso tutti chiedendo alla compagna Sharon di sposarlo. Una proposta fatta direttamente ai microfoni dello stadio e accolta da un 'sì' tra gli applausi dei presenti, mentre i compagni di squadra alle sue spalle esponevano uno striscione con la scritta: "Sharon mi vuoi sposare?".

Carpita, prima della gara, era stato anche premiato dalla società lo aveva omaggiato per il percorso in bianconero.

Il un post il Viareggio Calcio MPSC si è congratulato con Carpita, esprimendo "il più sincero ringraziamento ad Andrea Carpita per tutto ciò che ha rappresentato, dentro e fuori dal campo. Professionista esemplare, uomo di valori e simbolo di appartenenza, Andrea ha onorato la nostra maglia con impegno, passione e dedizione, diventando un punto di riferimento per compagni, società e tifosi. Nel giorno del suo saluto, carico di emozione, vogliamo augurargli il meglio per il futuro, sia nel proseguimento della sua carriera sportiva che nel nuovo, importante capitolo della sua vita personale. A lui e alla sua futura moglie i nostri più sentiti auguri di felicità. Grazie di tutto, Andrea. Viareggio sarà sempre casa tua".

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