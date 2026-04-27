Vittoria in trasferta per Abc Solettificio Manetti a Bottegone

Nell’ultima trasferta di regular season, arriva una vittoria a dir poco preziosa per l’Abc Solettificio Manetti, corsara a Bottegone per 74-78. In una partita per tre quarti amministrata, ma di fatto mai chiusa, i ragazzi di Paolo Betti si prendono due punti importanti alla luce di una classifica ancora tutta da scrivere nella zona più calda. Prestazione non entusiasmante ma solida quella dei gialloblu, soprattutto alla luce delle tante defizioni: oltre a Corbinelli, out anche Berni e Talluri, mentre capitan Cantini riassapora il parquet nella seconda parte di gara.

Adesso si torna al PalaBetti per l’ultimo giro di valzer prima della lotteria playoff: domenica 3 maggio alle 18 arriva Rosignano per la sfida che deciderà il piazzamento finale dell’Abc.

LA CRONACA

Un generale dormiveglia caratterizza i primi scambi castellani, con i locali che si portano sull’11-7 dopo cinque giri di cronometro. Mancini appoggia per il -2, ma i ripetuti pisolini nelle retrovie permettono a Bottegone di restare in controllo fino al 24-15 su cui suona la prima sirena.

Coach Betti prova a scuotere i suoi, e al rientro dal riposo un parziale di 0-5 nel primo giro di cronometro riporta l’Abc a contatto. I gialloblu iniziano finalmente a difendere, e la rimonta si concretizza con il sorpasso a firma Lazzeri che suggella un break di 2-13: 26-28 al 13′. Mancini e Torrigiani spingono l’allungo castellano fino al +8, ma la tripla di Mazzarese allo scadere dei 24” tiene i locali in scia (29-34). L’Abc, però, mantiene salda l’inerzia, finché il gioco a due tra Lazzeri e Mancini vale la doppia cifra di vantaggio: 33-44 al 17′. Un divario che i gialloblu amministrano, ma sull’ultimo possesso Biagi manda tutti all’intervallo sul 41-50.

Si riparte con il gioco da tre punti di Pedicone, ma Biagi e Magnini approfittano delle dormite gialloblu a rimbalzo per riaprire i giochi (47-53). Lazzeri dalla lunga distanza prova a spezzare il ritmo locale, anche se adesso l’inerzia è tutta di Bottegone, che torna fino a -1 e costringe l’Abc a rifare tutto dall’inizio (57-58). Ci pensa ancora Lazzeri, a fil di sirena, a difendere un possesso pieno di vantaggio gialloblu: 57-60 al terzo riposo.

Nella prima parte del rettilineo finale l’Abc torna a +6 ma, proprio quando serve usare la testa, tre palle perse in successione servono ai locali l’assist perfetto per riaffacciarsi a -2 (66-68 al 35′). Pedicone e Lazzeri ristabiliscono il 67-73 quando partono gli ultimi 180 secondi, vantaggio che stavolta, nella lotteria del fallo sistematico, i gialloblu gestiscono fino alla sirena.

BOTTEGONE BASKET – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 74-78

Bottegone Basket: Magnini 4, Mucciola 2, Biagi 19, Cremese ne, Mazzarese 16, Gangale 11, Cukaj G. 14, Rocco, Cecconi 6, Cukaj E., Giusti, Santi 2. All. Milani. Ass. Matani, Greco.

Abc Solettificio Manetti: Tavarez, Lazzeri 17, Ticciati 7, Corbinelli ne, Berni ne, Torrigiani 15, Marchetti, Landi 2, Cantini 2, Mancini 24, Pedicone 11. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 24-15, 41-50 (17-35), 57-60 (16-10), 74-78 (17-18)

Arbitri: Orlandini di Livorno, Pucciarelli di Cascina.