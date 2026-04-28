Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Contro la prima della classe non basta una buona prestazione ai ragazzi di Cosimo Corbinelli per portare a casa il secondo acuto della terza fase: il Cus Firenze espugna il PalaBetti 64-70. Una gara decisa nel rettilineo finale, dopo oltre tre quarti scivolati via sul punto a punto. Nonostante un avvio tutto di rincorsa, infatti, i gialloblu ricuciono e mettono la testa avanti, inaugurando un entusiasmante botta e risposta che, di fatto, caratterizza l’intera sfida fino agli ultimi giri di cronometro, quando la maggiore solidità dei fiorentini decide i giochi.

Prossimo impegno mercoledì 6 maggio alle 19 sul parquet di Sansepolcro.

Abc Castelfiorentino – Cus Firenze 64-70

Tabellino: Garbetti, Ticciati 27, Baldi, Vallerani 11, Leti 7, Marchetti 8, Ciulli 9, Bini, Kamberaj, Niccolini 2. All. Corbinelli. Ass. Cicilano, Rastelli.

Parziali: 18-16, 19-22, 17-13, 10-19

UNDER 17 REGIONALE

Il girone di ritorno della seconda fase si apre così come era terminato quello di andata, con i ragazzi di Alberto Ciampolini corsari a Firenze sponda Dlf per 58-85. Finale mai in discussione per i gialloblu, che si portano subito in controllo toccando la doppia cifra di vantaggio prima del riposo lungo (30-43), preludio ad una seconda parte di gara amministrata senza patemi, con l’allungo castellano divenuto ben presto vera e propria fuga.

Questa sera alle 19:15 di nuovo in campo a Firenze per il recupero del match contro Baloncesto.

Dlf Firenze – Abc Castelfiorentino 58-85

Tabellino: Di Carlo 27, Paniccià 16, Capuana 5, Profeti 17, Nardi 4, Macchi 5, Di Vilio 7, Bianchi 4, Capocchini, Bellesi. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 13-22, 17-21, 15-24, 13-18

UNDER 15 ECCELLENZA

Inizia in salita la seconda fase dei ragazzi di Eraldo Mazzuca, che cadono 84-55 sul parquet di Monsummano. A decidere le sorti del match, un terzo quarto letteralmente da incubo per i gialloblu, che permette ai locali di mettere l’ipoteca già alla terza sirena. Dopo il punto a punto iniziale, infatti, i padroni di casa prendono il controllo nel secondo quarto (70-35 all’intervallo), per poi piazzare un break di 27-3 nella ripresa che fa partire anzitempo i titoli di coda.

Prossimo impegno lunedì 4 maggio alle 19 al PalaBetti contro Invictus Livorno.

Shoemakers Monsummano – Abc Castelfiorentino 84-55

Tabellino: Macchi 2, Nardi 7, Bellesi, Profeti 21, Faffi, Falorni 8, Muoio 8, Bertelli 9. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 18-14, 25-18, 27-3, 14-20

MINIBASKET

Sono stati i gruppi Esordienti, quello maschile e quello femminile, i grandi protagonisti del weekend castellano.

Nelle rispettive seconda fasi, i gialloblu hanno centrato due ottimi successi lontano da casa: i ragazzi di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani hanno superato l’Endas Pistoia difendendo così il primato del proprio girone, mentre le ragazze di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli si sono imposte a Sinalunga riscattando la sconfitta subita nel match di andata.

Un ottimo quarto posto, invece, per gli Aquilotti 2016 di Tommaso Barlabà e Nicol Banchelli, impegnati nella Freedom Cup organizzata dal Basket Volterra, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità. Alla manifestazione, cui hanno preso parte, oltre ai padroni di casa, Libertas Livorno, Dlf Firenze, Valdelsa e Laurenziana, i gialloblu hanno conquistato una vittoria ed una sconfitta nel girone di qualificazione, rispettivamente contro Dlf e Libertas Livorno, per poi cedere ai punti nella finalina contro Valdelsa valida per il terzo gradino del podio.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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