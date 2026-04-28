Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Basket
Condividi su:
Leggi su mobile
foto di archivio

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

 

UNDER 19 GOLD

Contro la prima della classe non basta una buona prestazione ai ragazzi di Cosimo Corbinelli per portare a casa il secondo acuto della terza fase: il Cus Firenze espugna il PalaBetti 64-70. Una gara decisa nel rettilineo finale, dopo oltre tre quarti scivolati via sul punto a punto. Nonostante un avvio tutto di rincorsa, infatti, i gialloblu ricuciono e mettono la testa avanti, inaugurando un entusiasmante botta e risposta che, di fatto, caratterizza l’intera sfida fino agli ultimi giri di cronometro, quando la maggiore solidità dei fiorentini decide i giochi.
Prossimo impegno mercoledì 6 maggio alle 19 sul parquet di Sansepolcro.

Abc Castelfiorentino – Cus Firenze 64-70

Tabellino: Garbetti, Ticciati 27, Baldi, Vallerani 11, Leti 7, Marchetti 8, Ciulli 9, Bini, Kamberaj, Niccolini 2. All. Corbinelli. Ass. Cicilano, Rastelli.

Parziali: 18-16, 19-22, 17-13, 10-19

 

UNDER 17 REGIONALE

Il girone di ritorno della seconda fase si apre così come era terminato quello di andata, con i ragazzi di Alberto Ciampolini corsari a Firenze sponda Dlf per 58-85. Finale mai in discussione per i gialloblu, che si portano subito in controllo toccando la doppia cifra di vantaggio prima del riposo lungo (30-43), preludio ad una seconda parte di gara amministrata senza patemi, con l’allungo castellano divenuto ben presto vera e propria fuga.
Questa sera alle 19:15 di nuovo in campo a Firenze per il recupero del match contro Baloncesto.

Dlf Firenze – Abc Castelfiorentino 58-85

Tabellino: Di Carlo 27, Paniccià 16, Capuana 5, Profeti 17, Nardi 4, Macchi 5, Di Vilio 7, Bianchi 4, Capocchini, Bellesi. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 13-22, 17-21, 15-24, 13-18

 

UNDER 15 ECCELLENZA

Inizia in salita la seconda fase dei ragazzi di Eraldo Mazzuca, che cadono 84-55 sul parquet di Monsummano. A decidere le sorti del match, un terzo quarto letteralmente da incubo per i gialloblu, che permette ai locali di mettere l’ipoteca già alla terza sirena. Dopo il punto a punto iniziale, infatti, i padroni di casa prendono il controllo nel secondo quarto (70-35 all’intervallo), per poi piazzare un break di 27-3 nella ripresa che fa partire anzitempo i titoli di coda.
Prossimo impegno lunedì 4 maggio alle 19 al PalaBetti contro Invictus Livorno.

Shoemakers Monsummano – Abc Castelfiorentino 84-55

Tabellino: Macchi 2, Nardi 7, Bellesi, Profeti 21, Faffi, Falorni 8, Muoio 8, Bertelli 9. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 18-14, 25-18, 27-3, 14-20

 

MINIBASKET

Sono stati i gruppi Esordienti, quello maschile e quello femminile, i grandi protagonisti del weekend castellano.
Nelle rispettive seconda fasi, i gialloblu hanno centrato due ottimi successi lontano da casa: i ragazzi di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani hanno superato l’Endas Pistoia difendendo così il primato del proprio girone, mentre le ragazze di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli si sono imposte a Sinalunga riscattando la sconfitta subita nel match di andata.
Un ottimo quarto posto, invece, per gli Aquilotti 2016 di Tommaso Barlabà e Nicol Banchelli, impegnati nella Freedom Cup organizzata dal Basket Volterra, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità. Alla manifestazione, cui hanno preso parte, oltre ai padroni di casa, Libertas Livorno, Dlf Firenze, Valdelsa e Laurenziana, i gialloblu hanno conquistato una vittoria ed una sconfitta nel girone di qualificazione, rispettivamente contro Dlf e Libertas Livorno, per poi cedere ai punti nella finalina contro Valdelsa valida per il terzo gradino del podio.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

Notizie correlate

Basket
Basket
28 Aprile 2026

Dentro o fuori, l'Use Rosa Scotti affronta Alpo in gara due della semifinale

Crederci. E’ questo l’imperativo per l’Use Rosa Scotti che mercoledì alle 20.30 al pala Sammontana affronta Alpo in gara due della semifinale. Dentro o fuori, in vacanza o di nuovo [...]

Basket
Basket
27 Aprile 2026

Tre anni ai playoff per l'Use, Valentino: "Gran risultato"

Tre stagioni consecutive ai playoff. L’analisi del dopo Use Computer Gross-Genova parte proprio da qui, dalla terza stagione consecutiva fra le migliori otto del campionato dei biancorossi. Un risultato centrato [...]

Basket
Basket
27 Aprile 2026

Vittoria in trasferta per Abc Solettificio Manetti a Bottegone

Nell’ultima trasferta di regular season, arriva una vittoria a dir poco preziosa per l’Abc Solettificio Manetti, corsara a Bottegone per 74-78. In una partita per tre quarti amministrata, ma di [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina