Anche questo anno a Montecalvoli si festeggia il Primo maggio: corteo e comizio

Anche questo anno a Montecalvoli si festeggia il Primo maggio, festa dei lavoratori, con il corteo per le vie paesane e il comizio dei rappresentanti sindacali.Circolo La Perla Monteccalvoli

La manifestazione é indetta dai tre sindacati CGIL, CISL e UIL, una delle tre manifestazioni che si svolgeranno in provincia di Pisa: a Pomarance e Pisa e a Montecalvoli, organizzata dal Circolo La Perla.

Il programma é il seguente:

ore 9,00 ritrovo presso il circolo la perla. Il ritrovo sarà allietato dalla musica della Filarmonica Giuseppe Verdi di Santa Maria a Monte che accompagnerà il corteo.

Ore 10,00 partenza del corteo con il seguente percorso: via provinciale francesca, via primo maggio, via lungomonte e via repubblica per salire al centro storico di Montecalvoli dove percorrerà via campofranco, via porta, via indipendenza per arrivare in piazza del comune dove si terrà il comizio dei rappresentanti sindacali Nicola Giacomelli dell FNP Cisl di Pisa e Pablo Cartone Segretario della Camera del Lavoro di Santa croce sull’ Arno.

Porterà il saluto dell’ amministrazione comunale di Santa Maria a Monte il Sindaco Manuela del Grande.

Al termine aperitivo offerto dal circolo Arcipicchia e nel pomeriggio l’ Associazione per Montecalvoli invita tutti a fare merenda in valle.

Fonte: Circolo La Perla Montecalvoli