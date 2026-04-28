Cèramica 2026 a Montelupo, ecco le date e le prime anticipazioni

Decise le date di Cèramica 2026: l’evento si terrà nei giorni 5–8 dicembre; 12–13 dicembre e 19–20 dicembre.

Stesso numero, diversa articolazione: prediligendo un weekend lungo intorno alla festività dell’Immacolata per poi mantenere il sabato e la domenica, evitando il venerdì, giorno in cui lo scorso anno la presenza di visitatori è stata nettamente inferiore.

Viene quindi confermato il format dello scorso anno con alcuni correttivi, frutto dell’analisi fatta a seguito della manifestazione.

Individuato anche il tema della prossima edizione che ruoterà attorno al Novecento e ai suoi protagonisti: un secolo di invenzione, sperimentazione e bellezza che ha lasciato un segno profondo proprio a Montelupo e nella produzione contemporanea.

Altre conferme

La mostra mercato della ceramica aperta ad artisti, aziende e artigiani provenienti da tutta Italia e di cui entro il mese di maggio uscirà l’avviso pubblico; Il premio internazionale di ceramica OPEN STUDIO, fra i progetti finanziati anche per il 2026 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

"Secondo i dati di CNA riferiti al 2025 nella sola Montelupo il settore ceramico conta 40 attività ancora attive e 113 addetti; a livello metropolitano le attività sono 177, con 915 addetti. L’indotto ceramico a Montelupo e a livello metropolitano regge, pur trattandosi prevalentemente di realtà artigianali. Non male per una produzione che, non dimentichiamocelo, ha una storia antica e che fa parte del nostro DNA. Da mesi stiamo lavorando alla nuova edizione, cercando di migliorare e correggere le criticità emerse nel corso della precedente e a brevissimo pubblicheremo, oltre al bando per la Mostra Mercato e quello per il Premio Open Studio, anche l’avviso per il sostegno alla manifestazione rivolto a sponsor e mecenati. Cèramica ha sempre avuto l’obiettivo di valorizzare il nostro saper fare; in questa nuova visione vorrei che avesse anche la funzione di qualificarci nei confronti di un target internazionale. Ovviamente non può essere sufficiente un solo evento per raggiungere questo scopo. Occorre un lavoro di relazioni che stiamo portando avanti nel tempo", afferma il sindaco Londi.

Non a caso ieri erano presenti a Montelupo due diverse delegazioni. Una proveniente da Jingdezhen in Cina, nell’ambito di uno scambio già avviato qualche tempo fa con una visita del sindaco Londi. L’altra era composta da giornalisti internazionali, provenienti da USA, Germania e Regno Unito, arrivati a Montelupo nell’ambito di un tour organizzato da Toscana Promozione in occasione della Mostra dell’Artigianato

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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