CRR Pisa, torna 'Ebrei ed Ebraismo' alla Domus Mazziniana

Prosegue mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 17:00, presso la Domus Mazziniana, il ciclo di incontri “Clioscopio: I problemi del Presente, lo sguardo della Storia”, dedicato al tema “Ebrei ed Ebraismo: Le parole per parlarne”.

L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione del volume “Il Discorso del Rabbino. Storia del plagio alle origini dell’antisemitismo moderno” (il Mulino, 2025) di Ignazio Veca. Il libro ricostruisce le origini e la diffusione del Discorso del Rabbino, apparso per la prima volta a Parigi nel luglio 1881 su una rivista cattolica e destinato a divenire uno degli apocrifi cospirazionisti più diffusi tra Ottocento e Novecento. Questo documento fittizio offrì al pubblico europeo l’idea sconvolgente di una macchinazione ebraica per conquistare il potere globale. L’analisi, rigorosa e appassionante, si interroga sulle modalità di nascita e di diffusione di questo mito pericoloso, sugli eventi storici e sociali che alimentarono l’odio antiebraico sotto una nuova veste, nonché sul ruolo svolto dalla stampa, dalla propaganda e dalle dinamiche politiche contemporanee. Attraverso un’indagine fondata su fonti autentiche e contraffazioni, verità storica e costruzione ideologica, l’opera guida alla scoperta della storia di una delle più tenaci teorie del complotto.

L’autore, ricercatore in storia contemporanea all’Università di Pavia, dialogherà con Alberto Mario Banti, professore ordinario di storia contemporanea all’Università di Pisa, e Carlotta Ferrara Degli Uberti, professoressa associata di storia contemporanea all’Università di Pisa e vicedirettrice del CISE – Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell’Università di Pisa. Il confronto sarà coordinato da Sante Lesti, ricercatore in storia contemporanea all’Università di Pisa.

L’evento è promosso dalla Domus Mazziniana e dal CISE, in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana, il Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, i Dipartimenti di Civiltà e Forme del Sapere, e di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa.

Ingresso libero alla Domus Mazziniana, che trasmetterà l’evento in diretta sui propri canali social Facebook e YouTube.

Fonte: Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni – Pisa