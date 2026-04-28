Cura del territorio e del verde, Altopascio potenzia manutenzione e sfalci

Altopascio potenzia il servizio di decoro e manutenzione del verde per un territorio comunale ancora più curato, attraverso un nuovo piano di interventi per il verde pubblico. Da quest’anno, infatti, l’amministrazione D’Ambrosio ha deciso di investire ulteriori 45 mila euro per rafforzare le attività nelle aree più sensibili del territorio e in quei contesti in cui è più difficile che intervenga la manutenzione ordinaria.

"Con questo investimento vogliamo dare una risposta concreta alle esigenze di decoro e qualità degli spazi pubblici – commenta il sindaco Sara D’Ambrosio –. La cura del verde e degli spazi urbani è un elemento fondamentale per il benessere della comunità e per l’immagine del nostro territorio. Si tratta di una novità, è un intervento sperimentale, che ci permetterà di operare sulle aree di più difficile gestione, come lottizzazioni e zone residenziali, in affiancamento al lavoro prezioso che svolgono gli operai comunali, l’ufficio ambiente e l’ufficio manutenzioni. In questo modo abbiamo la possibilità di garantire un ambiente ancora più ordinato e accogliente per tutti i cittadini".

Il piano riguarda in particolare quei punti più delicati, aree residenziali, marciapiedi, aree di lottizzazione, dove è più difficile garantire interventi mirati e puntuali. Le azioni interesseranno sia il capoluogo sia le frazioni, con l’obiettivo di garantire un livello uniforme di manutenzione e decoro. Tra le operazioni previste rientrano la sistemazione dei viali residenziali, la cura dei bordi strada e dei marciapiedi di centro e periferia, oltre alla manutenzione di bordature e piccole aiuole, mentre gli operai con i mezzi comunali continueranno a occuparsi dei parchi e del verde pubblico in generale. Un’azione concreta che si inserisce in una più ampia operazione di valorizzazione degli spazi pubblici che l’amministrazione comunale porta già avanti con il personale interno, con la pulizia delle strade da parte di Ascit Servizi Ambientali Spa e con azioni di valorizzazione e socializzazione sul territorio.

Fonte: Comune di Altopascio