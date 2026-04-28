Fissata la data dell'inaugurazione della nuova piscina Fiammetta a Certaldo

Con grande soddisfazione e profondo orgoglio, l’Amministrazione comunale annuncia il raggiungimento di un importante traguardo per il territorio: l’inaugurazione della Piscina Comunale “Fiammetta”, frutto di un percorso lungo e impegnativo, realizzato grazie a un intenso lavoro e a uno sforzo condiviso.

Giovedì 14 maggio alle ore 18 si terrà la cerimonia inaugurale del nuovo impianto natatorio a servizio dell’Empolese-Valdelsa, alla presenza delle autorità civili e istituzionali.

Realizzata grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’opera rappresenta uno degli interventi pubblici più rilevanti degli ultimi anni per il territorio, sia per dimensioni sia per funzione. La struttura nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità un’infrastruttura moderna, efficiente e accessibile.

L’impianto sarà destinato ad attività natatorie agonistiche e amatoriali, oltre a ospitare servizi per scuole, associazioni sportive e utenza libera, contribuendo ad ampliare in modo significativo l’offerta sportiva locale. L’avvio delle attività è previsto a partire dal 16 maggio.

La realizzazione dell’opera è il risultato di un percorso amministrativo avviato dalla precedente amministrazione e portato a compimento dall’attuale, a conferma della continuità delle scelte strategiche in materia di investimenti pubblici. Si tratta di un intervento di grande importanza per l’Empolese-Valdelsa, destinato a migliorare concretamente la qualità dei servizi e a creare nuove opportunità per la pratica sportiva.

Si tratta di un’opera di grande rilievo anche dal punto di vista economico, con un investimento complessivo di oltre 9,18 milioni di euro. Le risorse provengono in larga parte dai fondi europei del programma NextGenerationEU nell’ambito del PNRR (circa 2,74 milioni di euro), affiancati da finanziamenti statali per circa 1,94 milioni di euro e da 1,845 milioni di euro del Fondo opere indifferibili. A questi si aggiungono 1,5 milioni di euro di contributi regionali, oltre 741 mila euro provenienti dal GSE e circa 408 mila euro stanziati dal Comune di Certaldo.

Un investimento sostenuto da più livelli istituzionali che conferma l’attenzione verso lo sviluppo e la rigenerazione urbana del territorio.

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