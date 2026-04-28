Dentro o fuori, l'Use Rosa Scotti affronta Alpo in gara due della semifinale

Crederci. E’ questo l’imperativo per l’Use Rosa Scotti che mercoledì alle 20.30 al pala Sammontana affronta Alpo in gara due della semifinale. Dentro o fuori, in vacanza o di nuovo in Veneto domenica prossima, la classica partita da playoff con l’adrenalina a mille. Si riparte zero a zero, senza ripensare al pesante passivo di gara uno ma ben sapendo che sarà necessario non ripetere certi errori. Per quanto riguarda la questione delle percentuali basterebbe una prestazione su livelli abituali per fare meglio, ma è soprattutto dal punto di vista mentale che la squadra deve essere pronta ad affrontare questa partita. Andare alla bella dipende molto da questo, dalle energie mentali che le biancorosse sapranno mettere in campo e da come gestiranno una partita che, inutile dirlo, sarà complicata. Al di là del passivo gara uno ha detto e dimostrato per tre tempini o, se preferite per la prima metà della partita, che la distanza fra le due squadre non è così lontana e quindi occorre approcciarla bene, dare fondo ad ogni energia e provarci.

Il tutto con il supporto del pubblico che nella serie con Umbertide ha dato una grossa mano alla squadra. L’Use Rosa Scotti vista quest’anno merita tutto questo per provare ancora ad inseguire un sogno chiamato finale.

La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma flima.tv e sarà diretta da Paglialunga di Fabriano e Zuccolo di Pordenone.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa