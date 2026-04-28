In vendita a Firenze la casa da cui Galileo Galilei osservava il cielo

A Firenze è in vendita un luogo legato a Galileo Galilei. Si tratta di una casa in Costa San Giorgio, nell'Oltrarno fiorentino, dove il grande scienziato visse per molti anni e da cui osservava il cielo. A curare la vendita di questa dimora di lusso è Lionard Luxury Real Estate.

Attigua alla casa c'è la torre, da cui, secondo fonti storiche, Galilei conduceva le proprie osservazioni astronomiche. Una targa all’interno della proprietà ricorda: "Da questa casa Galileo Galilei speculando sul moto degli astri divinò quello della terra”. N

La residente consta di 642 mq di interni e 350 di esterni, è in vendita per 12 milioni e mezzo di euro e presenta delle caratteristiche estremamente rare per il centro storico di Firenze, come scrivono da Lionard: "Pur trovandosi a soli 300 metri da Ponte Vecchio e a pochi passi dagli splendidi parchi di Villa Bardini e del Giardino di Boboli, gode di una dimensione di assoluta quiete e riservatezza, sospesa tra città e campagna".

La proprietà dispone anche di uno splendido giardino privato di 330 mq. L’immobile appartiene a un imprenditore americano, alla guida di una importante azienda statunitense, che l’aveva acquistato con la moglie come residenza per la propria famiglia. Oggi, con il desiderio di avvicinarsi ai figli che studiano all'estero, la proprietà è stata messa sul mercato.