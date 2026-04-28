Frode fiscale nel Livornese, sequestri per 500mila euro: indagate tre persone

Cronaca Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile

Immobili e auto di lusso acquistati tramite una società “schermo” per sfuggire al fisco: operazione della Guardia di Finanza di Livorno

Sequestro di beni per un valore complessivo di circa 500mila euro nei confronti di tre persone indagate per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L’operazione è stata eseguita dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno. Nel dettaglio, sono state sottoposte a sequestro tre unità immobiliari e due veicoli, ritenuti riconducibili a un sistema fraudolento.

Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Cecina, hanno permesso di ricostruire un meccanismo attraverso il quale due imprenditori, gravati da cartelle esattoriali per oltre 300mila euro relative al periodo 2011-2020, avrebbero cercato di sottrarre beni all’azione dell’Erario. Per farlo, secondo gli investigatori, sarebbe stata creata una società "schermo" intestata formalmente a una "testa di legno", utilizzata per acquistare all’asta immobili già precedentemente di loro proprietà e successivamente due auto di lusso.

Gli immobili, infatti, erano stati messi in vendita nell’ambito di procedure esecutive promosse da creditori. Attraverso il nuovo soggetto giuridico, gli indagati sarebbero riusciti a rientrarne in possesso.

Determinante, per la ricostruzione dei fatti, l’analisi dei flussi finanziari, che avrebbe evidenziato come le risorse utilizzate per costituire la società provenissero direttamente dai conti correnti dei due imprenditori.

Notizie correlate

Livorno
Cronaca
26 Aprile 2026

Incendio in via Pacinotti a Livorno: due auto distrutte e danni a un palazzo

Paura nella notte a Livorno, dove intorno alle 4 del mattino è scoppiato un incendio in via Pacinotti. Le fiamme hanno coinvolto due automobili parcheggiate, che sono andate completamente distrutte. Il [...]

Livorno
Cronaca
26 Aprile 2026

Truffa al porto di Livorno: rigavano le auto dei turisti in attesa del traghetto

Rigavano le carrozzerie delle auto in coda per il traghetto e poi inseguivano le vittime fino a costringerle a fermarsi, chiedendo loro il risarcimento dei danni. È questo il meccanismo [...]

Livorno
Cronaca
25 Aprile 2026

Oltre un chilo di hashish in casa: arrestato 20enne a Livorno

Un giovane livornese di 20 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Livorno con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

torna a inizio pagina