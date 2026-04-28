Gli studenti al depuratore Aquarno a lezione di economia circolare e concia

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L’evento ha coinvolto l’intero tessuto socioeconomico del territorio, con la partecipazione anche dei rappresentanti delle istituzioni locali

Ultime giornate di visita al depuratore Aquarno per gli studenti coinvolti in un progetto di sensibilizzazione sull’economia circolare e sulle opportunità formative legate alla concia promosso dal Consorzio Depuratore col supporto dell’Associazione Conciatori. Il progetto è stato inaugurato lo scorso marzo in occasione della giornata mondiale dell’acqua ospitando visite in cui agli studenti è stata spiegata la gestione delle tematiche ambientali e sono state mostrate le aree dell’impianto preposte all’attività di depurazione.

In mostra le opere degli Amici per la Pelle. L’evento ha coinvolto l’intero tessuto socioeconomico del territorio, con la partecipazione anche dei rappresentanti delle istituzioni locali. Nelle scorse settimane, hanno visitato l’impianto gli studenti delle scuole medie Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto accompagnati dal sindaco Fabio Mini, e quelli dalla scuola media Carducci di Santa Maria a Monte accompagnati dal sindaco Manuela Del Grande. Ad accogliere le scuole erano presenti il direttore generale Consorzio Aquarno Francesca Romana Tomaselli e il presidente Consorzio Depuratore Renzo Lupi, con direttore tecnico del Consorzio Aquarno Andrea Giachi e dalla responsabile ricerca e sviluppo del Consorzio Aquarno Francesca Bertelloni.

Ribalta per l’impegno degli studenti. In occasione della visita del depuratore gli studenti hanno partecipato alla mostra delle opere realizzate per il progetto Amici per la Pelle che sono rimaste esposte presso l’impianto di depurazione. L’evento è stato così occasione per valorizzare ancora l’impegno degli studenti del territorio coinvolti nel progetto, che li aveva visti già protagonisti lo scorso febbraio a Milano in occasione della fiera Lineapelle, dove le opere presentate dalle scuole toscane hanno riscosso un grande consenso da parte dei visitatori in fiera

Fonte: Associazione Conciatori

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