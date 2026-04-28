Granfondo del Genio, successo per l'edizione 2026: "Ciclismo promuove il territorio"

Si è svolta domenica 26 aprile 2026, a Lazzeretto (Cerreto Guidi – FI), la quinta edizione della Granfondo del Genio, manifestazione ciclistica su strada organizzata dalla ASD Cycling Enjoy sotto la guida di Daniele Neri. L’evento ha registrato un riscontro estremamente positivo sia in termini di partecipazione che di qualità organizzativa, confermando il percorso di crescita intrapreso sin dalle prime edizioni.

Oltre 400 gli iscritti complessivi, un numero significativo considerando l’attuale fase di flessione del movimento granfondistico nazionale. L’organizzazione ha scelto di mantenere un tetto controllato di partecipanti per garantire standard elevati sotto il profilo della sicurezza, della viabilità e della qualità dell’esperienza. Il dato conferma comunque un trend di crescita progressivo e costante per un evento ancora giovane ma già ben posizionato nel calendario primaverile.

Risultati sportivi

Di seguito i principali risultati della classifica combinata dei tratti cronometrati.

Percorso Granfondo – Uomini

1. Luca Crinolini (A.S.D. Sansoni Team)

2. Patrick Senini (US Bormiese)

3. Felice Rizzo (New MT Bike Team 2001 ASD)

Percorso Medio Fondo – Uomini

1. Davide Pellegrini (UC Empolese)

2. Fabrizio Morelli (Adelante Cycling Team ASD)

3. Giacomo Battaglia (A.S.D. Cicli Falaschi)

Percorso Medio Fondo – Donne

1. Chiara Turchi (ASD Ciclo Team San Ginese)

2. Linda Orsi (Pol. Firenze Triathlon ASD)

3. Francesca Saracino (S. Maria CDP ASD)

Percorso Granfondo – Donne

1. Virginia Becchetti (A.S.D. Pedale Rosa)

2. Stefania Bongiovanni (ASD Rodman Team)

3. Sara Campana (A.C. Capannolese A.S.D.)

(Classifiche complete disponibili sul portale ENDU.)

"Già al lavoro per la sesta edizione"

La Granfondo del Genio sta trovando una sua dimensione precisa, senza inseguire numeri a tutti i costi. Il focus resta sulla qualità dell’esperienza, con un’organizzazione che lavora sui dettagli, quelli che il ciclista apprezza davvero. L’edizione 2026 conferma quindi una linea chiara: crescere con criterio, mantenendo equilibrio tra partecipazione e qualità, senza snaturare un format che oggi funziona proprio perché resta fedele alla sua idea iniziale.

A chiusura della manifestazione, l’organizzatore Daniele Neri ha commentato: "Siamo molto soddisfatti della risposta dei partecipanti e del lavoro svolto da tutto lo staff. La Granfondo del Genio nasce con l’idea di valorizzare il territorio, e oggi questo obiettivo è sempre più centrale: Cerreto Guidi, le strade del Montalbano e la Strada di Leonardo rappresentano un patrimonio unico che vogliamo continuare a promuovere attraverso il ciclismo. Quest’anno abbiamo voluto fare un ulteriore passo in questa direzione, inserendo anche un ristoro all’interno della Villa Medicea, un luogo simbolo che ha aggiunto valore all’esperienza dei partecipanti e rafforzato il legame tra sport e cultura. Crediamo molto nel potenziale di questo evento come strumento di promozione del territorio, non solo a livello locale ma anche regionale: la Toscana è una terra straordinaria per il ciclismo e iniziative come questa possono contribuire concretamente a farla conoscere e vivere in modo autentico. Il percorso intrapreso è quello giusto, e già da domani inizieremo a lavorare per rendere ancora più completa la sesta edizione".

L’organizzazione è già al lavoro in vista della prossima edizione, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il format e ampliare la partecipazione. Appuntamento al 2027, sempre sulle strade del Genio.

Fonte: Ufficio stampa

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