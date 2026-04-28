Le hypercar Pagani in mostra a Vinci nel segno di Leonardo

Le hypercar di Horacio Pagani in mostra sotto l’Uomo vitruviano. Sarà lo spettacolo che i cittadini di Vinci e tutti gli appassionati potranno apprezzare da venerdì 1 a domenica 3 maggio, quando due esemplari della casa automobilistica di San Cesario sul Panaro (MO) faranno mostra di sé in Piazza G. Masi.

Le auto, una Pagani Utopia Roadster del 2024 e una Pagani Zonda F del 2005, arriveranno intorno alle 10 del 1° maggio e rimarranno nel borgo leonardiano fino alle 18 di domenica 3.

Lo stesso Horacio Pagani, imprenditore italo-argentino che da Leonardo trae molte delle sue ispirazioni per il concepimento delle propri modelli, sarà protagonista di una conversazione al teatro di Vinci, sabato 2 maggio, dalle 10.30 alle 12, dove si confronterà con due dei massimi studiosi del Genio: Pietro C. Marani, professore emerito del Politecnico di Milano e presidente dell'Ente Raccolta Vinciana, e Carlo Vecce, professore ordinario di letteratura italiana contemporanea all'Università di Napoli "L'Orientale", conversazione incentrata su "Ingegno, proporzioni e meccanica", che verrà moderata da Roberta Barsanti, direttrice del Museo e della Biblioteca Leonardiana.

"Questo evento rappresenta un momento particolarmente significativo per la nostra comunità - commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci. Già nel novembre dello scorso anno abbiamo avuto il piacere di visitare il Museo Pagani, avviando un dialogo concreto che oggi trova una sua straordinaria realizzazione qui a Vinci. In quell’occasione abbiamo toccato con mano quanto il legame tra l’ingegno di Leonardo e la visione di Horacio Pagani sia autentico e profondo. Accogliere a Vinci le hypercar simbolo dell’eccellenza italiana è un modo per raccontare, anche alle nuove generazioni, come il pensiero leonardiano continui a vivere e a ispirare il presente".

"Il Museo Leonardiano è particolarmente orgoglioso di contribuire a questa prestigiosa collaborazione con Pagani Automobili - afferma Roberta Barsanti, direttrice del Museo e della Biblioteca Leonardiana. La straordinaria sintesi di arte e scienza che caratterizza l’opera di Leonardo da Vinci ispira infatti la filosofia di Horacio Pagani, che prende forma nelle sue iconiche hypercar. L’incontro in programma al Teatro di Vinci, con tre interlocutori di eccezione, rappresenta quindi un’occasione speciale per un avvincente confronto di idee sull’eredità di Leonardo e la visione contemporanea di Horacio Pagani, conducendoci in una dimensione dove innovazione tecnologica e ricerca della bellezza si incontrano".

Già nel novembre del 2025, una delegazione del Comune, guidata dal sindaco aveva fatto visita al Museo Horacio Pagani, un’occasione molto apprezzata da entrambe le parti, per visitare un luogo nel quale lo spirito leonardiano è tangibile e tendere un immaginario filo rosso che collega la città di Leonardo e le visioni di Pagani.

Al Genio, Pagani ha anche dedicato un volume – "Le forme dell’aria, da Leonardo Da Vinci a Pagani Utopia" (ed. Giunti) scritto e pensato insieme a Pietro C. Marani, nel quale viene descritta la nascita del modello Utopia, accostandola ai disegni di Leonardo che illustrano i suoi studi sull’aria, ben prima che nascesse il concetto di aerodinamica.

I modelli in piazza a Vinci

UTOPIA ROADSTER

2024

La più sofisticata tecnologia in un design senza tempo. L’Utopia Roadster rappresenta l'apice di una continua ricerca che unisce la più sofisticata tecnologia a un design senza tempo. Leggera, dinamica e performante, è progettata in continuità con la versione Coupé, pur presentando elementi che ne esaltano il carattere unico. Grazie a un hard-top che si integra perfettamente nel profilo della vettura, offre la possibilità di vivere un'esperienza di guida aperta o chiusa, mantenendo lo stesso peso della sorella. È una celebrazione del fascino intramontabile della purezza meccanica, dal Pagani V12, privo di supporti ibridi, a elementi di design avanguardistico come il cambio e la pedaliera, in cui ogni meccanismo è ben visibile e curato nei minimi dettagli. È un concentrato della più avanzata tecnologia Pagani, frutto di sofisticati studi aerodinamici e dell'integrazione di oltre quaranta formule di materiali compositi. È la prima automobile a portare su strada tecnologie innovative come il sistema di sensori delle gomme Pirelli Cyber™ Tyre, che permette agli pneumatici di dialogare con la vettura migliorandone la sicurezza. Ognuna delle 130 Utopia Roadster sarà unica, grazie alla vasta gamma di personalizzazioni disponibili, permettendo a ogni Hypercar di raccontare la storia irripetibile di chi l’ha commissionata.

La versione esposta incarna l'essenza della visione di Horacio Pagani, un tributo al passato proiettato nel futuro. La carrozzeria in Verde Mara lucido, ispirata al modellino che costruì da bambino in Argentina — ancora oggi custodito presso il Museo Pagani — si accende sotto la luce, attraversata da dettagli in Grigio Montecarlo. I cerchi SuperSilver aggiungono una nota di raffinata eleganza. L’abitacolo avvolge con la calda pelle Cacao intrecciata, arricchita da cuciture beige. Il pomello del cambio in legno e i quadranti in nero e bronzo chiaro raccontano di artigianalità senza tempo.

ZONDA F

2005

"F", come Fangio. La Zonda F nasce nel 2005 in onore di Juan Manuel Fangio, uno dei più celebri e amati piloti di Formula 1 della storia, mentore di Horacio Pagani.

Rappresenta un significativo avanzamento tecnologico. Dotata di un più potente motore Mercedes-AMG e caratterizzata da un ridotto peso grazie all'uso di titanio, alluminio ed Inconel, offre collettori di aspirazione ottimizzati e forme sofisticate grazie alla tecnologia Hydroforming. Per la prima volta, i clienti possono richiedere una carrozzeria in carbonio a vista e gli interni presentano dettagli curati come rifiniture in legno, un cruscotto ispirato agli orologiai antichi e un volante Nardi.

Nel 2007, la Zonda F ha stabilito il record di velocità per auto di produzione (7’27”82) sui 20,6 km del Nürburgring, un tracciato iconico per ogni produttore di hypercar.

Fonte: Comune di Vinci

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