Il 1° Maggio si torna a far festa nei Circoli Arci dell'Empolese Valdelsa

Il 1° Maggio si torna a far festa nei Circoli Arci del territorio. Dopo la grande partecipazione per gli eventi del 25 Aprile, organizzati in collaborazione con le sezioni Anpi locali, i “Circoli Resistenti” propongono un nuovo cartellone di iniziative per trascorrere insieme la festa del lavoratori e delle lavoratrici. Pranzi, musica, incontri e camminate.

Dopo i consueti cortei sindacali di Empoli, Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi e Montaione, a cui invitiamo tutte e tutti a partecipare, sarà possibile trascorrere la festa insieme a compagne e compagni partecipando alle iniziative nei nostri circoli. L’offerta è ricchissima.

Al Circolo Arci Petroio dalle 12.30 pranzo sociale e a seguire merenda e concerto con le Fridas (Pop/Folk Band). Osteria aperta a cena.

Al Circolo Arci Lazzeretto pranzo sociale (prenotazioni allo 0571 587167) e a seguire live show con “Matigera”, canzoni e racconti dall’Italia del Dopoguerra.

Al Circolo Arci Martignana pranzo dei lavoratori e delle lavoratrici (prenotazioni al 339 6811925).

Al Circolo Arci Turbone la festa inizia alle 9 con la camminata nella natura (ritrovo presso il circolo). A seguire pranzo sociale in cipresseta.

Fonte: ARCI COMITATO TERRITORIALE EMPOLESE VALDELSA APS