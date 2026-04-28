Il Cardinale Simoni incontra il Papa nel 70esimo anniversario del sacerdozio

Il Cardinale Simoni ha lasciato la Città di Firenze ancor prima del sorgere del sole per lo storico incontro con il Santo Padre che lo ha ricevuto in udienza privata in Vaticano nella Sala dei Papi, nel Palazzo Apostolico assieme a circa 40 famigliari giunti per la straordinaria occasione dall’Italia, dall’Albania ed altre zone del mondo dove negli anni si sono trasferiti.

Sua Eminenza è stato accompagnato da Mons. Giancarlo Corti Proposto della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, già Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Firenze originario del Mugello Galliano, accompagnato dalla sorella Laura. Il Mugello presente con il segretario di Sua Eminenza Cav. Vieri Lascialfari accompagnato dalla madre Francesca nata a Scarperia figlia di Luigi Lapucci conosciuto in Mugello poiché fregiato della Medaglia d’Onore dal Presidente Mattarella, a cui sopravvissuto ai Lager Nazisti lo scorso novembre l’Amministrazione Comunale di Scarperia e San Piero hanno intitolato una piazzetta davanti al Cimitero di San Gavino.

Il Cardinale Simoni, che ormai 10 anni fa è stato accolto con tanto affetto nell’Arcidiocesi di Firenze dall’allora Arcivesco Cardinale Giuseppe Betori, nonostante l’età, continua a girare il mondo nel suo instancabile apostolato a servizio della Santa Chiesa e dei tanti fedeli provati nel corpo e nello spirito, che da ogni parte vengono per incontrarlo e pregare con lui.

“Ringrazio il Signore per l’udienza in Vaticano benignamente concessa dal Santo Padre a me e ai miei famigliari, nipoti e pronipoti. È stata un'atmosfera tutta gioia, tutta speranza, guardando il volto del Santo Padre - che rappresenta il volto di Gesù - per proclamare a tutti gli uomini la novella del Cielo, della pace e della fraternità e dell'amore per tutti i popoli del mondo. Certamente è stata una grazia speciale che mi ha dato lo Spirito Santo – afferma il Presule dopo l’udienza con il Pontefice ai microfoni dei media vaticani – e anche il Santo Padre per proclamare insieme, per tutti i popoli del mondo, la pace che vien dal Cielo, dolcissima pace, la gioia spirituale e la gioia della resurrezione. E tutto è qui: la fede con la resurrezione avrà la felicità eterna che Gesù ha preparato versando tutto il suo sangue per tutti gli uomini del mondo e di tutti i secoli”.

Fonte: Ufficio Stampa