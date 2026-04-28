Incendio nei boschi sul Monte Faeta a Capannori

Dalle 15 di oggi un incendio boschivo è in corso ai piedi del Monte Faeta, nel comune di Capannori (Lu). Data la posizione dell'incendio, in un punto molto impervio e densamente boscato, la Sala operativa regionale ha disposto l'invio immediato di due elicotteri, di squadre di volontariato antincendi boschivi e di un direttore operazioni. È in corso di valutazione il rinforzo del dispositivo di spegnimento.

La vegetazione interessata dalle fiamme è composta da pini e macchia mediterranea. L’assenza di viabilità per giungere sul posto con i mezzi antincendio complica le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona, che si annunciano lunghe e complesse perché effettuabili solo con attrezzature manuali.

Al momento il vento sulla zona non è intenso e questo potrebbe favorire il contenimento dell’evento prima di sera.