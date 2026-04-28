Incidente in A1, mezzo pesante perde il carico. Traffico bloccato

Incidente lungo l'autostrada A1, tra Monte San Savino e Valdichiana all'altezza del km 385, questo pomeriggio dopo le 17. Coinvolti un autoarticolato che viaggiava in corsia sud e un'auto che viaggiava nella direzione opposta, in corsia nord, travolta dalla perdita del carico del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montepulciano, il personale sanitario inviato dal 118, Pegaso, polizia stradale e personale di Autostrade. Due le persone rimaste ferite, una delle quali estratta dall'abitacolo dell'auto dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari, per il trasporto con l'elisoccorso al pronto soccorso di Arezzo. L'autostrada è stata momentaneamente chiusa durante le operazioni di soccorso.

Attualmente il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Inoltre, sulla carreggiata opposta si registrano 7 km di coda nel tratto compreso tra Chiusi e Monte San Savino verso Firenze.

Come comunicato da Autostrade, agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Valdichiana o anticipare l'uscita a Orte, percorrere il raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena e successivamente rientrare in autostrada presso la stazione di Impruneta. Per i veicoli leggeri, provenienti da Firenze e diretti verso Roma, si consiglia di uscire ad Arezzo, percorrere la SP 327 verso Foiano e rientrare in autostrada a Valdichiana.