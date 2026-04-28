La Lega torna in piazza a Fucecchio: focus su sicurezza e ordine pubblico

La Lega torna in piazza a Fucecchio con un’iniziativa dedicata ai temi della sicurezza e dell’ordine pubblico. L’appuntamento è fissato per domani, 29 aprile, in piazza XX Settembre, in occasione del mercato settimanale, dalle 9 alle 12:30.

Durante la mattinata, i militanti distribuiranno il Manifesto per la Sicurezza, documento elaborato nei mesi scorsi dal segretario comunale Marco Cordone, nonché vicesegretario provinciale del partito.

L’iniziativa precede il prossimo Consiglio comunale, che affronterà proprio il tema della sicurezza. "Con spirito costruttivo come sempre, apprendiamo che giovedì prossimo il Consiglio comunale di Fucecchio discuterà finalmente di atti inerenti alla Sicurezza dei cittadini, tema che noi trattiamo tutto l'anno. Prevediamo un aumento degli organici della Polizia locale e la realizzazione di una Tenenza dei Carabinieri, la cui attuazione stiamo sollecitando da almeno 3 anni", prosegue Cordone.

"Sarebbe importante - continua - che la Giunta comunale desse adeguate risposte in merito dato che con la concretizzazione della Tenenza, si potrebbe avere un contingente di militi dell'Arma dedicato solo al territorio del Comune di Fucecchio, territorio con dinamiche particolari rispetto a quello di altri Comuni. Allo stato attuale per quanto riguarda la Tenenza dei Carabinieri a Fucecchio quello che sappiamo è che a pag.45 della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP 2026 - 2028), si legge: Verifica dell'attuazione della permuta dei locali del palazzo Landini Marchiani per la realizzazione della Tenenza, tra Agenzia del Demanio e Comune, in accordo con l'Arma dei Carabinieri. Stato di attuazione: Il progetto è in corso".

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