Lastra a Signa, aperta rampa di collegamento tra le vie di Sotto e Ponte Nuovo

È aperta da questo pomeriggio la rampa di collegamento tra via di Sotto e via Ponte Nuovo, intervento che fa parte del progetto di viabilità alternativa alla Ss 67 via Livornese. La nuova strada è stata aperta in questa prima fase al traffico veicolare e tra breve tempo, anche a quello pedonale e ciclabile.

Ricordiamo che la nuova infrastruttura fa parte di un più ampio progetto di variante alla via Livornese che comprenderà anche la realizzazione della rotonda all’altezza dell’incrocio semaforico tra via Livornese e via Ponte Nuovo e un secondo lotto di interventi, in questo momento in fase di progettazione esecutiva, che prevedono, tra le altre cose, il potenziamento e adeguamento della viabilità dalla zona di Stagno verso via di Sotto e il raccordo stradale tra la nascitura rotonda Rfi e via di Sotto. Sia il primo che il secondo lotto di interventi includono una pista ciclabile di collegamento tra il ponte sull’Arno, il parco Fluviale e la fermata ferroviaria di Lastra a Signa.

Per quanto riguarda l’intero nuovo sistema di viabilità nella zona di Ponte a Signa, la polizia locale sta monitorando tutte le fasi degli interventi: in questo momento sono attivi i semafori lampeggianti nelle fasce orarie di maggior congestionamento del traffico e in particolare dalle 6.30 alle 9 e dalle 16.30 alle 19.30, con l’obiettivo di agevolare l’uscita dei veicoli dal ponte in direzione da Signa verso Lastra a Signa.

Fonte: Comune di Lastra a Signa