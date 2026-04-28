L’attività dell’Ufficio Turistico comunale si sposta nei locali del MuMeLoc

Riapre il Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi, in Piazza Dante Desideri. Oltre alle consuete attività museali, i locali ospiteranno, a partire dal 2 maggio, l’attività dell’Ufficio turistico comunale che sarà gestito dall’Associazione turistica Pro Loco di Cerreto Guidi.

“Turismo e cultura -osserva il Sindaco Simona Rossetti- sono settori fondamentali per la nostra realtà che accoglie turisti e visitatori specie in occasione dei tanti eventi organizzati a Cerreto Guidi. Per questo è importante rafforzare un servizio come quello dell’Ufficio turistico che sappia rispondere concretamente e rapidamente alle tante necessità legate alla promozione e valorizzazione del territorio”.

Nell’elenco delle funzioni dell’Ufficio turistico figurano le informazioni sull’offerta turistica del territorio, la progettazione e promozione di pacchetti turistici, la gestione dello spazio dell’esposizione con vendita di materiale promozionale, la partecipazione a fiere e manifestazioni turistiche e la stretta collaborazione con gli uffici comunali e in particolare con l’ufficio cultura, per la progettazione, la promozione e l’organizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate alla valorizzazione turistica culturale del territorio

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

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