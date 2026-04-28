Le Tradizioni in Cammino: a Montespertoli i comuni dell'Empolese Valdelsa riscoprono la loro storia comune

Si è svolta sabato 18 aprile, presso l'Auditorium "Mauro Marconcini" nel Centro per la cultura del territorio, la seduta territoriale del Consiglio d'Indirizzo del Centro di Documentazione Tradizioni Popolari Empolese-Valdelsa. Una mattinata di confronto istituzionale e culturale dedicata al tema delle tradizioni popolari come patrimonio condiviso degli undici Comuni del Circondario, nel segno di un progetto comune che prende il nome di "Le Tradizioni in Cammino".

I lavori, moderati da Simone Vaiani, Segreteria del Centro di Documentazione, sono stati aperti dal Presidente, Sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli e dal Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, nella sua doppia veste di primo cittadino e di Presidente dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese-Valdelsa. A seguire, la presentazione del progetto circondariale "Tradizioni in Cammino" a cura Coordinatrice progettuale e Socia TRADEV Mariella Bulleri e i saluti istituzionali del Sen. Dario Parrini.

Il cuore scientifico della mattinata è stato l'intervento della Dott.ssa Sandra Ristori, Consigliere dell'Area Scientifica del Centro Tradizioni, che ha presentato la ricerca "La Mostra del Chianti di Montespertoli", ripercorrendone le origini: dalla storica Fiera del Bestiame – che fin dall'inizio del Novecento si teneva il terzo mercoledì prima di Pasqua – alla svolta del 1958, quando accanto alla zootecnia venne affiancata la promozione del prodotto simbolo del territorio, dando vita alla prima edizione della "Festa del Vino", antenata diretta dell'odierna Mostra del Chianti, giunta nel 2025 alla 67ª edizione.

Nel corso de "La Voce dei Territori" sono intervenuti i componenti degli 11 Comuni, mettendo a confronto feste, riti e sagre dei rispettivi territori. È emerso con chiarezza quanto, al di là dei confini amministrativi, le tradizioni dell'Empolese-Valdelsa si incrocino, si somiglino e si richiamino a vicenda: dalle feste del raccolto ai riti legati al vino e al pane, dai cortei storici alle rievocazioni religiose, le tradizioni del Bosco un tessuto culturale unitario che racconta una comunità molto più intrecciata di quanto le mappe suggeriscano.

Alessio Mugnaini, Sindaco di Montespertoli e Presidente dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese-Valdelsa: “Fare storia comune è oggi più che mai il compito delle nostre amministrazioni. Gli undici Comuni dell'Empolese-Valdelsa non sono semplicemente undici realtà vicine: siamo una comunità di comunità, che condivide paesaggi, mestieri, riti, dialetti e un patrimonio immateriale che va custodito e raccontato insieme. Lavorare tutti insieme – istituzioni, Centro di Documentazione, associazioni, cittadini – significa portare avanti la comunicazione delle tradizioni di ogni Comune non come bandierine isolate, ma come capitoli di un'unica grande narrazione territoriale. È così che la memoria diventa futuro, è così che un museo come il MU-TER si trasforma in casa comune, è così che un progetto come ‘Tradizioni in Cammino’ può davvero camminare, di paese in paese, di generazione in generazione.”

Nel suo intervento, l'Assessora Annalisa Giotti, assessora alla cultura nel Comune di Montespertoli ha dato un annuncio destinato a segnare la prossima edizione della kermesse più attesa del territorio: "la Mostra del Chianti di Montespertoli tornerà a chiamarsi, come alle origini, "Festa del Vino". Un cambio di nome che è, prima di tutto, un ritorno alle radici: era il 1958 quando, nel solco della storica Fiera del Bestiame, nacque la prima “Festa del Vino”, poi evolutasi negli anni nell'attuale Mostra del Chianti." E prosegue: "Restituire alla nostra festa il suo nome storico – ‘Festa del Vino’ – significa riconoscerne fino in fondo l'identità e la storia. È il nome che le diedero i montespertolesi nel 1957, quando accanto alla Fiera del Bestiame si volle celebrare il prodotto più autentico di queste colline. Da allora la manifestazione è cresciuta fino a diventare una delle rassegne enoiche più amate della Toscana, ma il cuore è rimasto lo stesso: il vino, la terra, le persone che lo fanno. Chiamarla di nuovo ‘Festa del Vino’ non è un'operazione nostalgica, ma un atto di verità: è la nostra festa, quella di sempre, e vogliamo che tutti – a partire dai più giovani – la riconoscano come tale. Lo facciamo insieme al Centro di Documentazione e agli altri Comuni dell'Empolese-Valdelsa, perché la storia del vino qui non appartiene solo a Montespertoli: appartiene a un intero territorio."