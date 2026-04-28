Novità per Mercantia 2026: chi risiede a Certaldo avrà biglietto ridotto

Con apposita delibera di Giunta, l’Amministrazione Comunale di Certaldo introduce una significativa novità per i cittadini: i residenti avranno diritto al biglietto ridotto per tutte le giornate di Mercantia 2026, il Festival Internazionale del Quarto teatro che si svolgerà dal 15 al 19 luglio, beneficiando così di una riduzione sul costo di ingresso rispetto al pubblico non residente.

Si tratta di una decisione importante, che nasce dalla volontà di ringraziare i cittadini di Certaldo che da sempre credono in Mercantia e la sentono propria, affinché possano vivere per primi e da protagonisti una delle esperienze culturali più identitarie del territorio. L’iniziativa rappresenta un segnale concreto per rafforzare il legame tra la comunità e il festival, valorizzando Mercantia non solo come evento di richiamo nazionale, ma anche come patrimonio condiviso della cittadinanza.

La riduzione dei biglietti per i residenti nasce per favorire nei certaldesi il senso di appartenenza e orgoglio verso il proprio evento simbolo.

L’Assessora alla Cultura Claudia Centi ha sottolineato come questa scelta rappresenti un passaggio significativo per rendere Mercantia sempre più vicina alla comunità: “Dopo tanti anni vogliamo fare un dono agli abitanti: un modo per dire grazie. Da parte mia ringrazio il Sindaco, il Vicesindaco con delega al turismo, la Giunta, gli uffici e il direttore artistico del festival per aver subito accolto la mia proposta di rendere la festa più vicina ai cittadini grazie a questa manovra.

Credo fortemente che i primi a credere nelle potenzialità di Certaldo debbano essere gli stessi residenti, che devono e possono riappropriarsi dell’amore per il proprio paese, a partire dal festival che maggiormente li rappresenta in Italia e nel mondo. Quante volte, viaggiando, sentiamo associare Certaldo a Mercantia? In quel momento ne siamo orgogliosi e altrettanto dobbiamo fare durante i giorni dell’evento: è giusto che per primi si possa beneficiare di un ingresso con costo ridotto rispetto agli altri visitatori. Per me è una grande sfida e non vediamo l’ora di vedere questa nuova edizione del Festival, che ci auguriamo sia segnata da una maggiore affluenza da parte dei cittadini, pronti a tornare a vivere la festa con allegria ed entusiasmo.

Presto novità anche sulla comunicazione del festival e sulla nuova vitalità di Via II Giugno e Piazza Boccaccio durante la festa, in maniera totalmente gratuita per il pubblico”.