Montespertoli debutta alla Chianti Lovers Week: domenica di degustazioni in centro

L’Associazione dei Viticoltori di Montespertoli partecipa per la prima volta, con la collaborazione del Comune, alla Chianti Lovers Week 2026, la grande manifestazione diffusa dedicata al Chianti DOCG che per un’intera settimana anima i territori di produzione con un ricco calendario di eventi, portando nel cuore del paese "Stappa Montespertoli – A Primavera", in programma domenica 3 maggio in Piazza del Popolo.

L’iniziativa si inserisce nel progetto della Chianti Lovers Week, nato dalla collaborazione tra le sottozone del Chianti, con l’obiettivo di valorizzare identità, storia e varietà di un vino simbolo della Toscana attraverso degustazioni guidate, incontri con i produttori, esperienze enogastronomiche e momenti culturali diffusi. In questo contesto Montespertoli, la sottozona più densamente vitata della DOCG, apre le porte al pubblico con un evento che racconta in modo autentico il lavoro delle aziende dell’Associazione e il legame profondo con il paesaggio.

Dalle 16:30 alle 21:30 i visitatori potranno partecipare a un walk around tasting con degustazione libera dei vini presentati direttamente dai viticoltori, occasione privilegiata per conoscere da vicino le persone, le storie e le diverse interpretazioni di quest’area. Il programma prosegue alle ore 18 con una masterclass, su prenotazione, guidata dal giornalista Leonardo Romanelli, dedicata all’approfondimento del territorio e alla lettura della mappa dei vigneti realizzata da Enogea, strumento fondamentale per comprendere la complessità viticola, geologica e storica di Montespertoli e per orientarsi tra le sue Unità Geografiche. A partire dalle ore 19 l’evento si arricchisce ulteriormente con un momento conviviale dedicato alla pizza, pensato per accompagnare le degustazioni e rafforzare il legame tra vino e cibo. Durante tutta la manifestazione sarà inoltre possibile acquistare direttamente ai banchi delle aziende, favorendo un contatto diretto tra produttori e pubblico.

Con questa partecipazione, l’Associazione dei Viticoltori di Montespertoli, nata nel 2022 e composta da tredici aziende unite da pratiche agricole sostenibili e da una visione condivisa di valorizzazione territoriale, compie un ulteriore passo nel percorso di promozione e costruzione dell’identità locale, portando all’interno di un contesto di ampio respiro come la Chianti Lovers Week una proposta che mette al centro autenticità, conoscenza e relazione diretta con il territorio.

AZIENDE: Podere all’Anselmo, Tenuta Barbadoro, Fattoria di Bonsalto, Tenuta Coeli Aula, Fattoria La Gigliola, Le Fonti a San Giorgio, Podere Ghisone, Fattoria La Leccia, La Lupinella, Montalbino, Fattorie Parri, Castello Sonnino e Valleprima

Informazioni:

Ingresso: € 5,00 come cauzione per il calice.

Masterclass: € 20,00 a persona, su prenotazione.

Degustazioni e consumazioni: Possibilità di degustare e acquistare direttamente ai banchi dei produttori. Pizza a consumo. Info e prenotazioni: info@viticoltorimontespertoli.it | WhatsApp: +39 389 6825334.