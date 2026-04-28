Nerissima Serpe suonerà al Beat Festival di Empoli

Il Beat Festival di Empoli si prepara ad accogliere uno degli artisti più interessanti e versatili della nuova scena Rap italiana. Sabato 30 agosto 2026, il Main Stage del Parco di Serravalle ospiterà l'attesissimo concerto di Nerissima Serpe, reduce dal successo travolgente dei suoi ultimi progetti discografici.

All’anagrafe Matteo di Falco, il rapper classe 2000 originario della provincia pavese è cresciuto ascoltando hip hop, sviluppando fin da subito una particolare ammirazione per le liriche di Marracash e dei Club Dogo.

I biglietti per il concerto di Nerissima Serpe sono in vendita da oggi sul circuito Ticketone

L'esibizione di Nerissima Serpe del 30 agosto si inserisce all'interno di una programmazione intensa per il Beat. Il cartellone del Main Stage vedrà infatti il 27 agosto l'esplosiva energia rock dei Wolfmother e dei Folkstone. Il 28 agosto la rassegna proseguirà all'insegna del cantautorato indipendente con Giorgio Poi e Tutti i Fenomeni, mentre il 29 agosto il palco si scalderà a suon di rap e trap con l'attesissimo show di Tony Boy. Dopo la serata dedicata a Nerissima Serpe, la manifestazione cambierà volto il 1° settembre per accogliere la grande comicità di Giorgio Panariello, per poi tuffarsi, il 2 settembre, nel fenomeno globale di "K-Pop is coming soon". Gli ultimi due appuntamenti vedranno infine calcare il palco Edoardo Bennato, in concerto il 3 settembre, e Sayf, a cui spetterà il compito di chiudere in bellezza la rassegna il 4 settembre.