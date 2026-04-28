Nidi d'infanzia comunali, a Montespertoli iscrizioni aperte per i nati a maggio 2026

Il Comune di Montespertoli ricorda alle famiglie che, esclusivamente per i bambini che nasceranno nel mese di maggio 2026, le domande di iscrizione ai nidi d'infanzia comunali per l'anno educativo 2026/27 saranno accolte dal 1 al 31 maggio 2026.

L'iscrizione riguarda entrambi i servizi educativi attivi sul territorio: il nido "Maria Grazia/L'Aquilone" (65 posti, 3-36 mesi), che sarà inserito nel nuovo Polo 0-6 intitolato al pedagogista Enzo Catarsi, e il nido "Margherita Hack" (30 posti, 3-36 mesi), parte del Polo 0-11 di Montagnana, intitolato ad Angela e Maria Fresu, vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980. Complessivamente, da settembre, Montespertoli disporrà di 95 posti nido.

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online sulla piattaforma SiMeal (montespertoli.simeal.it), previa autenticazione con SPID, CNS/CIE o tessera sanitaria. Sono previste tre modalità di frequenza: tempo corto (7:30-14:00), tempo lungo (7:30-16:30) e tempo lungo prolungato (7:30-17:30).

Per il calcolo delle rette le famiglie dovranno presentare l'ISEE entro il 30 giugno 2026 (per chi aderirà alla misura "Nidi gratis" della Regione Toscana farà fede la scadenza del bando regionale di prossima pubblicazione). L'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito d'accesso ai servizi.

Per supporto nella compilazione delle domande è attivo lo Sportello Informativo del CIAF (via Sonnino 13, tel. 0571.600258, ciaf@comune.montespertoli.fi.it), aperto il martedì 9:00-13:00, mercoledì e giovedì 15:00-19:00.

Per ulteriori informazioni: ufficio scuola, tel. 0571/600244-246-273, scuola@comune.montespertoli.fi.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa