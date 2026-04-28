Non si ferma all’alt e fugge con la droga: arrestato 45enne a Camaiore

Non si è fermato all’alt della polizia ed è fuggito prima in auto e poi a piedi, ma è stato raggiunto e arrestato al termine di un inseguimento. Protagonista un 45enne di origine marocchina, fermato nei giorni scorsi tra Viareggio e Lido di Camaiore.

L’episodio, avvenuto la sera del 20 aprile e reso noto oggi, ha avuto origine quando una pattuglia della polizia stradale di Barga ha notato un’auto risultata, dai controlli sulla targa, sottoposta a fermo amministrativo. Gli agenti hanno quindi intimato l’alt al conducente, che però ha ignorato l’ordine dandosi alla fuga.

Ne è nato un inseguimento lungo la costa versiliese, conclusosi quando l’uomo ha abbandonato il veicolo tentando di proseguire a piedi. Raggiunto e bloccato dagli agenti, è stato sottoposto a perquisizione: sotto il sedile lato passeggero dell’auto è stato trovato un involucro contenente cocaina, poi sequestrata.

L’uomo è stato denunciato per violazioni in materia di sostanze stupefacenti e arrestato. Il provvedimento è stato convalidato per direttissima anche alla luce delle recenti norme che prevedono conseguenze penali per chi non ottempera all’alt imposto dalle forze dell’ordine