In ospedale con un coltello di 20 cm, denunciato

Cronaca Portoferraio
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I carabinieri di Portoferraio hanno denunciato un sessantenne. Questi si sarebbe reso responsabile di porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio.

I militari intervenuti presso l’ospedale di Portoferraio su richiesta del personale sanitario dove avevano ritrovato tra gli effetti personali di un paziente un coltello lungo quasi 20 centimetri. L’uomo era giunto nei giorni precedenti per problematiche cliniche. L’arma, un pugnale con lama di quasi 20 centimetri, era custodita con cura all’interno del bagaglio dell’uomo, riposta nel proprio fodero.

I militari, intervenuti immediatamente, hanno proceduto agli accertamenti e alla perquisizione, con conseguente sequestro dell’arma e deferimento dell’uomo all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa sulle armi.

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