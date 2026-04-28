Quattro giorni tra gusto, musica live e intrattenimento per tutte le età. La stagione targata Jump Live al parco di Serravalle di Empoli vi aspetta con “La Braciata” e tanti ospiti in ‘consolle’ e non solo! Quando? Da giovedì 30 aprile al 3 maggio 2026. Ingresso libero.

Dopo il successo di pubblico con “Cisco” in concerto con la sua ‘grande famiglia ritrovata’, sono in programma quattro giorni da leccarsi i baffi: grigliata mista, tagliata e molto altro.

Giovedì 30 aprile gli stand saranno aperti solo a cena; il 1, 2, 3 maggio 2026 invece, li troverete ad aspettarvi sia a pranzo che a cena.

La musica che accompagnerà il gusto aprirà le danze con il dj Luca T in consolle giovedì 30 aprile alle 21; venerdì 1 maggio, alle 15, pronti per essere travolti da La Bandaccia di Castelfiorentino? Un live show coinvolgente, divertente che farà ballare e cantare proprio tutti: una band itinerante che ha fatto del folklore la sua passione: carretti, tamburi, sassofoni, magia e tanta simpatiaSi proseguirà alle 18 con lo spettacolo di burattini, Italo e pulcinella e per chiudere, un dj di ‘casa’, Jack Mazzoni, alle 19. Per ballare e scatenarsi.

Sabato 2 maggio, alle 21, sul palco salirà Cipo come ‘Cipollini’ per un live show come dj che vi sorprenderà e domenica 3 maggio, in chiusura, musica live con Lucky Salvadori (ex chitarrista di Manu Chao) alle 18. Uno spettacolo coinvolgente di cumbia, dove combina la sua voce e la sua chitarra con pad elettronici, samplers e sintetizzatori, creando un’atmosfera spaziale e vibrante, portando lo stile nel suo universo sonoro.

PILLOLE

Lucky Salvadori (Luciano Eduardo Falico) è un musicista, compositore e produttore argentino-italiano nato a Buenos Aires nel 1987, dove ha iniziato a suonare sin da bambino.

A soli 11 anni si è immerso nel circuito popolare della cumbia, influenzato dai chitarristi e dai gruppi di questo genere, suonando nei vari quartieri dell’enorme capitale argentina.

Dopo aver sperimentato vari generi come rock, hard rock, pop, e blues nel 2018 intraprende un viaggio senza ritorno verso la Colombia, dove ha vissuto per 3 anni.

Lì ha suonato con artisti come Liliana Saumet dei Bomba Estéreo ma soprattutto ha incontrato Manu Chao, di cui è stato il chitarrista ufficiale per sei anni partecipando a svariati tour mondiali e alla registrazione del suo ultimo album, Viva Tú.

In questo periodo ha continuato a esplorare nuovi suoni, fondendo elementi organici con quelli elettronici.

Nel 2023, insieme al produttore di dub e reggae Chalart 58, ha presentato Chicha Dub, un album che fonde la cumbia chicha peruviana con elementi di dub, presentato in anteprima dal vivo al Rototom Festival.

Del disco coprodotto con Chalart, Lucky è compositore di tutte le tracce.

Parallelamente all’intensa attività live, grazie alla sua costante ricerca ed esperienza sonora, è nato il suo nuovo progetto: Funky Chingolero, un EP interamente composto da lui e coprodotto insieme a Manu Chao.

Questo lavoro riflette un’evoluzione del suo suono, mescolando cumbia, beats di reggaeton, elettronica e tutte le influenze accumulate nel corso degli anni.

Jack Mazzoni, con oltre 300 milioni di streaming sulle piattaforme digitali (YouTube, Spotify) è uno degli artisti dance più amati e seguiti in Europa. Remixer per grandissimi artisti come Sean Paul , Sak Noel, Juan Magan, Alexandra Stan, Inna, Daddy Yankee, Dj Antonie, Og Eastbull, Dj Ross e Moreno (solo per citarne alcuni). Collabora da anni e produce insieme a Paolo Noise dello Zoo di 105, si è imposto al grande pubblico grazie alla hit "Booma Yee" e ai suoi richiestissimi bootlegs e Remix "I suoi dj set sono costituiti da un suono molto potente e dance, è impossibile stare fermi e non ballare mentre si ascolta il suo set.

Per informazioni: associazione Jump Live, Roberto 331 9749060, associazionejumplive@gmail.com e Luca 334 8092835.

Fonte: Associazione Jump Live