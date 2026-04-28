Ponteginori, grave incidente sulla SS68: tre feriti, strada chiusa

Cronaca Montecatini Val di Cecina
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(Foto da Facebook, Francesco Auriemma sindaco Montecatini Val di Cecina)

La strada resterà chiusa tutta la notte. Gli aggiornamenti del sindaco di Montecatini Val di Cecina Auriemma: "Squadre al lavoro senza sosta per gestire l'emergenza"

Si è verificato un grave incidente sulla Ss 68 a Montecatini Valdicecina. Il sinistro, avvenuto nel pomeriggio del 28 aprile, ha coinvolto un camion cisterna e diverse auto. Ci sarebbero tre feriti e la strada resterà chiusa per tutta la notte, visto che si è verificato uno sversamento di liquidi dalla cisterna. Un ferito sarebbe in grave condizioni. Presenti sul posto i soccorsi, tra cui Pegaso, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. In corso di accertamento le cause dell'incidente.

Il camion cisterna coinvolto trasportava soda caustica. I feriti sono stati estratti dagli abitacoli dalla squadra dei vigili del fuoco di Saline di Volterra: l'elisoccorso ha trasportato in ospedale l'autista del camion mentre i due occupanti dell'auto, entrata in collisione con il mezzo pesante, sono stati trasportati al vicino ospedale di Cecina.

"La situazione sulla SS 68 a Ponteginori (all’altezza del km 21) è purtroppo molto seria. Ci segnalano un incidente che vede coinvolti una cisterna e diverse auto che ha causato feriti e, dalle prime informazioni, è probabile uno sversamento di liquidi dalla cisterna" afferma in un primo aggiornamento il sindaco Francesco Auriemma su Facebook. Giunto sul posto, il primo cittadino aggiunge: "La situazione è complessa e stiamo lavorando senza sosta per gestire l’emergenza". I feriti "sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale. A loro e alle loro famiglie va tutta la nostra vicinanza in questo momento difficile".

Come anticipato la strada rimarrà chiusa al traffico per tutta la notte: "Le operazioni di rimozione dei mezzi ed il ripristino del manto stradale richiedono tempi lunghi per garantire la sicurezza di tutti". Sulla sicurezza ambientale il sindaco Auriemma aggiunge: "Voglio rassicurare tutte le famiglie che risiedono nelle vicinanze: non c'è alcun pericolo per le persone e le abitazioni. La situazione è monitorata costantemente dai tecnici e dai soccorritori".

Sul posto al momento stanno operando vigili del fuoco, carabinieri, squadre Anas e personale del Comune. Gli esiti dello scontro tra i mezzi hanno determinato un modesto sversamento, che è stato contenuto all'esterno della carreggiata, sul quale sta intervenendo personale specializzato NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) proveniente dal Comando dei vigili del fuoco di Pisa. A breve partiranno le operazioni di travaso della sostanza chimica, dopodiché la cisterna sarà rimossa per ripristinare la circolazione veicolare. Sul posto anche personale della provincia e Arpat per le valutazioni ambientali.

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