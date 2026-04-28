Si fingono carabinieri per truffare una 68enne: arrestati

Un finto carabiniere telefona alle persone anziane e si propone come risolutore di un fantomatico problema legale, in cambio di oro, preziosi e contanti. È successo di nuovo, stavolta a Poppi: due persone sono state arrestate per aver tentato il raggiro a una 68enne, dicendole che l'auto con la targa del convivente era stata usata per una rapina a Arezzo.

Il finto carabiniere si sarebbe presentato di lì a poco per ritirare i beni che sarebbero serviti a scongiurare più gravi conseguenze legali. L'uomo avrebbe dovuto raggiungere in auto Arezzo e presentarsi dai carabinieri.

Ilracconto della donna ha insospettito una sua vicina di casa, che ha deciso di esternare i propri dubbi ai carabinieri, chiamando la Centrale Operativa a Bibbiena, il cui personale ha inviato immediatamente sul posto i militari, stavolta veri.

I carabinieri della Stazione di Poppi, entrati nell’abitazione della donna, hanno potuto accertare la presenza di un 22enne, già noto alle forze dell’ordine, il quale si era fatto consegnare 80 euro e monili in oro, del peso complessivo di circa 200 grammi (attuale valore pari a circa 25mila euro).

Il ragazzo, sorpreso dai carabinieri, era con un complice di 24 anni, il quale lo attendeva nei pressi dell’abitazione della donna, a bordo di un'auto Entrambi erano venuti da Bari.

I “veri” carabinieri hanno sequestrato la refurtiva, riconsegnandola alla vittima e arrestato i due per truffa in concorso, conducendoli in carcere.

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