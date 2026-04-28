È online il programma di 'Leggenda' 2026, con la novità del Teatromerenda

Il conto alla rovescia è già cominciato e la città si sta preparando ad accogliere la nona edizione di “Leggenda”, il festival della lettura e dell’ascolto. Dal 21 al 24 maggio 2026, tante iniziative per bambine, bambini, ragazze e ragazzi, famiglie e adulti: 103 classi coinvolte negli incontri per le scuole, 67 eventi aperti al pubblico. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e il programma è già online!

Per guardarlo? Basta andare sul sito leggendafestival.it. Per alcuni eventi è richiesta la prenotazione, effettuabile a partire dalle 9 dell’11 maggio 2026.

I PROTAGONISTI di LEGGENDA - Tantissime le proposte per la sezione “lettura”: da autrici e autori ad illustratrici e illustratori, da storie contemporanee a storie da riscoprire e ricordare, da temi importanti come la pace sognata da chi vive la guerra a racconti più leggeri e atmosfere più fantasiose, da incontri con chi scrive a laboratori con chi disegna. Tra gli ospiti presenti: Alessandro Barbaglia, Nicoletta Bortolotti, Azzurra D'Agostino, Simone Frasca, Nicoletta Gramantieri, Angelo Mozzillo, Teresa Porcella, Lorenzo Sangiò, Anna Sarfatti, Giorgio Scaramuzzino, Nello Trocchia e tanti altri. Tante, variegate e imperdibili anche le proposte della sezione "ascolto", tra spettacoli in teatro e per le vie del centro, parate comiche, installazioni e giochi teatrali, laboratori e performance urbane.

Non mancano nemmeno le iniziative proposte dalle associazioni del territorio, frutto del dialogo e della collaborazione tra amministrazione e realtà del terzo settore.

LA NOVITÀ – Si chiama Teatromerenda e sarà proprio nel salotto buono della città, piazza Farinata degli Uberti a cura di Rossella Parrucci, un appuntamento speciale per giocare con il teatro in compagnia dei personaggi delle fiabe che si raccontano tra un boccone e l'altro! In questo modo anche il momento della merenda, offerta da Unicoop Firenze, diventa spettacolare.

LUCI SUL FESTIVAL, ALTRA NOVITÀ - Quattro incontri serali aperti al pubblico in piazza Farinata degli Uberti per far luce su temi importanti. Il calendario: 21 maggio, alle 18.30, Marco Malvaldi con Scimmia sapiens (Bompiani, 2026) sull'intelligenza artificiale e su quella umana; 22 maggio, alle 18.30, Alex Corlazzoli con La pubblica (d)istruzione (PaperFIRST, 2026), parlerà degli aspetti bui della Scuola.

Alle 21.30, Carlo Greppi con Le scarpe di Lorenzo – Storia dell'uomo che salvò Primo Levi (Rizzoli, 2025), per mettere in luce la forza dell'umanità sul buio dell'odio.

Il 23 maggio, alle 21.30, Luci sulla Resistenza e sulle scelte individuali che, tutte insieme, fanno la Storia con Nicoletta Verna e L'inverno delle stelle (Rizzoli, 2025).

MOSTRE LEGGENDARIE – Dal 16 al 24 maggio 2026, un ciclo di mostre unirà i due festival del maggio empolese, Leggenda e Ludicomix. Oltre 300 illustrazioni prenderanno per mano il pubblico e lo accompagneranno in un'esperienza immersiva, dove l’arte visiva incontra la narrativa, il fumetto e il gioco. I protagonisti: Lorenzo Sangiò, Gaia Stella, Simone Frasca, Paolo Proietti.

Quattro visioni diverse, un unico filo conduttore. Saranno le immagini a raccontare, emozionare e farvi viaggiare. E negli stessi spazi ci saranno anche due mostre collaterali: Luci sul Mediterraneo – una flotta di barchette di carta per riflettere su migrazione e solidarietà e La biblioteca degli Sketchbook – dove errore e bellezza convivono naturalmente.

L’intera esposizione sarà visitabile a Palazzo Leggenda, dal 16 al 17 e dal 21 al 24 maggio 2026, in orario dalle 10 alle 18, ingresso libero.

Durante le giornate della kermesse Ludicomix (16 a 17 maggio 2026) e Leggenda festival (dal 21 al 24 maggio 2026), il percorso si arricchirà di tanti eventi e attività dedicate al mondo dell’immaginazione in tutte le sue forme.

CANTIERE SCUOLA - Il Chiostro degli Agostiniani si apre alle scuole! Per valorizzare i percorsi dedicati a Leggenda, gli Istituto Comprensivo Empoli Est ed Empoli Ovest, Santissima Annunziata e Calasanzio esporranno gli elaborati realizzati dalle classi durante l'anno scolastico, in uno spazio aperto a tutti e reso ancora più vivo da giochi divertenti e laboratori creativi. Da non perdere!

IL NIDO DEI NIDI - Largo della Resistenza, nei giorni 23 maggio e 24 maggio, ingresso libero, senza prenotazione.

In programma ci saranno molte iniziative per bambine e bambini da 1 a 6 anni. Questo spazio è a cura dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati di Empoli.

La mostra sul progetto continuità nido-scuola infanzia rimarrà aperta sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate