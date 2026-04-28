Raccoglievano offerte all'Agrifiera per un'associazione falsa

Truffa sventata da Polizia Locale all'Agrifiera e due donne deferite all'autorità giudiziaria. E' accaduto domenica, in uno dei giorni di massimo afflusso alla manifestazione di Pontasserchio (San Giuliano Terme): le due malviventi chiedevano offerte per un'inesistente associazione a difesa dei diritti delle persone con disabilità puntando soprattutto sugli anziani e i soggetti più fragili. Almeno fino a che un signore, insospettito dal comportamento delle due, ha segnalato la cosa a una pattuglia in servizio che si è messa immediatamente sulle tracce delle due donne, individuandole e fermandole dopo un breve inseguimento. Con sé avevano circa 300 euro provento della truffa.

Per questo, dopo essere state condotte in Questura per l'identificazione e sottoposte alle procedure di rito presso il Comando di Polizia Locale, sono state deferite all'autorità giudiziaria per il reato di truffa aggravata in concorso e in modalità continuata.

“Episodi come questo ci ricordano che la sicurezza si costruisce insieme – ha detto l'Assessore alla sicurezza Marco Balatresi -. Un cittadino attento ha segnalato qualcosa che non andava, e la nostra Polizia Locale ha fatto il resto con prontezza e professionalità, senza creare allarmismi tra i visitatori. Il risultato è la tutela concreta delle persone più vulnerabili, bersaglio di una truffa particolarmente vile. L’Agrifiera è una festa della nostra comunità: chi cerca di approfittarsene troverà sempre un’amministrazione pronta a rispondere. Ringrazio tutto il corpo della Polizia Municipale di San Giuliano Terme per il lavoro svolto”

“Nonostante la giornata impegnativa per il notevole afflusso di persone e i conseguenti problemi nella gestione della viabilità e della tutela dell'ordine pubblico – ha detto il comandante della Polizia Locale di San Giuliano Terme Daniele Nocchi -, il personale in servizio ha dimostrato una particolare attenzione e professionalità che ha permesso di individuare e sottoporre alle dovute procedure due malviventi intente a compiere un reato particolarmente deplorevole perché consumato ai danni di persone più anziane e fragili”.

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