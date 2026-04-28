Raffaella Castaldo candidata unica per la segreteria del PD Fucecchio

Dal 15 al 31 maggio il Partito Democratico sarà impegnato nella stagione congressuale anche a Fucecchio, come in tutto il territorio della Federazione Empolese Valdelsa. Nei quattro circoli cittadini – Icare Florio Talini, San Pierino, Botteghe e Cerbaie – si terranno i congressi per il rinnovo degli organismi dirigenti e l’elezione dei segretari di circolo, dell’Unione Comunale e della Federazione.

Scaduti i termini, il 23 aprile scorso, per la presentazione delle candidature, il Partito Democratico di Fucecchio ha espresso in modo unitario la candidatura di Raffaella Castaldo alla guida dell’Unione Comunale.

La candidatura di Raffaella Castaldo, unisce il valore del rinnovamento generazionale alla solidità di un percorso politico e amministrativo già maturato nell’amministrazione fucecchiese. Rappresenta inoltre un segnale importante di protagonismo femminile nella vita pubblica e nella costruzione della dirigenza locale. Ha 32 anni, molto attiva nel mondo del volontariato, ed è attualmente Capogruppo PD in Consiglio Comune. Segretaria uscente dei Giovani Democratici di Fucecchio e già Presidente dei GD Dell’Empolese Valdelsa, oltre che membro della segreteria delle Donne Democratiche EV, è al secondo mandato nel Consiglio Comunale di Fucecchio. Membro della 1° commissione consiliare “Bilancio, innovazione e programmazione” e della 3° commissione 3 “urbanistica, ambiente e lavori pubblic”

Luca Giorgi, segretario per i due mandati precedenti, nel passare il testimone alla nuova segreteria, apre così verso la fase congressuale: “ Il periodo congressuale che ci aspetta è una fase centrale nella vita democratica del nostro Partito, rappresenterà un momento irrinunciabile di democrazia interna e di confronto tra iscritte e iscritti, chiamati a costruire insieme il futuro del Partito Democratico di Fucecchio. Sarà l’occasione per un dialogo aperto per la prossima organizzazione del partito con l’obbiettivo di confermarne e rafforzarne l’azione a livello comunale e territoriale. Dovrà essere posto al centro l’obiettivo di rafforzare il PD di Fucecchio, valorizzarne il lavoro svolto in questi anni e aprire una nuova stagione fatta di partecipazione, radicamento nel territorio e apertura a nuove energie proseguendo sul percorso intrapreso con le ultime amministrative cittadine che hanno visto l’elezione di molti giovani nostri consiglieri comunali. Per il futuro è percepita forte l’esigenza di formare dirigenti che sappiano dialogare apertamente con le altre forze politiche e cooperare con le tante diverse realtà che pongono al centro il futuro, lo sviluppo e l’amore per la nostra città. La scelta della nuova segretaria, con la quale mi congratulo mi da l’occasione per ringraziare i vari livelli del partito per il confronto positivo e partecipato che ha portato alla candidatura”

Raffaella Castaldo dichiara: “Accolgo questa candidatura con grande emozione e con il senso di responsabilità che un passaggio come questo richiede. È una candidatura unitaria, ed è già questo un valore importante: nasce dal confronto, dall’ascolto e dalla volontà comune di costruire insieme. Ringrazio chi ha reso possibile questo percorso, il Segretario uscente Luca Giorgi e tutta l’attuale Segreteria. Il PD di Fucecchio ha radici forti e una storia importante. Proprio per questo può avere anche uno slancio nuovo.

L’impegno da capogruppo è particolarmente intenso e anche guidare il partito richiede tempo, presenza e dedizione: due responsabilità così importanti che credo non possono cumularsi. Per questo affronteremo con serietà tutti i passaggi necessari affinché non vi siano sovrapposizioni di incarichi. La sfida, oggi, è costruire un partito ancora più presente nella vita delle persone: in tutto il territorio del nostro comune, nei luoghi del lavoro, tra i giovani, nei temi concreti che attraversano la quotidianità di tante famiglie. Un partito capace di ascoltare di più, di raccontare il proprio impegno, coinvolgere nuove energie e far sentire ogni persona parte di un progetto collettivo.

Viviamo un tempo in cui cresce spesso la distanza dalla politica e tante persone chiedono ascolto, serietà e presenza vera. Anche da Fucecchio possiamo dare un contributo importante: costruendo partecipazione, rafforzando i legami nella comunità e rendendo il partito un punto di riferimento ancora più forte per la città. Per me il congresso deve essere questo: non una formalità, ma un’occasione per rimettere in moto entusiasmo e costruire insieme il futuro del nostro partito. A tutte e a tutti rivolgo un invito autentico: partecipiamo.”

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