Storie di resistenza al Museo della Memoria: libro e reading teatrale

Storie di memoria civile e Resistenza: nell'ambito del calendario promosso dal Comune di San Miniato per il periodo del 25 aprile, il Museo della Memoria insieme a CoopCulture ospita un doppio appuntamento. Giovedì 30 aprile alle 17.30, in collaborazione con Aned, presentazione del libro 'Luna orba' di Fulvio Mozzachiodi, con la presenza dell'autore e di Laura Geloni. Una storia (quasi del tutto vera), un figlio alla ricerca dei segreti del passato celati dalla madre e racchiusi in un nome che evoca ricordi dolorosi che tornano a galla tra un viaggio al lager, il ritrovamento di alcune lettere e la testimonianza di un partigiano. Ingresso gratuito.

Sabato 2 maggio alle 18 'Resistenza: femminile, plurale', storia di donne e libertà raccontate attraverso il reading teatrale interpretato da Elena Miranda su testi di Silvia Nanni, musica dal vivo a cura di Lisa Santinelli. Cinque donne quasi dimenticate: nel passare dall’una all’altra si sviluppa una confessione civile, in cui l’attrice racconta come queste vite siano entrate nella sua, una alla volta, e l’abbiano costretta a guardarsi allo specchio. Irma Bandiera, che sceglie il silenzio per proteggere gli altri. Charlotte Salomon, che disegna per non sparire. Sophie Schöll, che scrive conoscendone il prezzo. Nada Parri, che corre, invisibile, perché il messaggio arrivi a destinazione. Iris Versari, che compie una scelta estrema per salvare vite. Biglietto a 10 euro.

Nel fine settimana, compreso il 1° maggio, i Musei Civici di San Miniato saranno aperti con orario 10-18: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale e il Museo della Memoria accoglieranno i visitatori regalando panorami mozzafiato, cultura, arte e storia. Possibili anche le visite guidate dell'area archeologica di San Genesio, sabato alle 17 e domenica alle 10 e alle 17.

Fonte: Ufficio Stampa