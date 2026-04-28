TNT Empoli, buoni responsi tra Larciano e Prato

Nuovi progressi degli atleti T.N.T. Empoli, a Prato, in occasione del 1° meeting ‘Azzurra Spring’ per Esordienti ‘B’. La società della presidente Sonia Sireci ha collezionato 5 medaglie (32 punti in classifica), acquisendo quella d’oro con Giulia Baggiani, nata nel 2017, sui 50 rana. La stessa nuotatrice biancazzurra ha guadagnato l’argento nei 100 rana, chiudendo poi 5a i 100 stile. Tre podi, quindi, della coetanea Carla Cricrì - 2a nei 50 stile, 3a sui 50 farfalla e nei 100 stile. Pregevoli risultati sono comunque stati ottenuti da tutti i concorrenti del club sportivo empolese, allenati da Daniele Toni: Mattia Biancalani (10° nei 50 dorso, 12° sui 50 stile); Christophe Vitale (4° nei 50 rana, 5° sui 100 rana, 9° nei 50 delfino); Giada Verdiani (7a nei 50 delfino e sui 100 rana, 12a nei 100 stile); Maria Jasmine Florea (7a sui 50 stile e nei 100 rana); Teresa Vivaldi (7a sui 50 delfino, 8a nei 50 stile, 14a sui 100 stile).

Responsi positivi anche degli Esordienti ‘C’, guidati sempre da Daniele Toni. A Larciano, nella quarta prova stagionale, Edoardo Cecconi è giunto 4° sui 50 dorso, 5° nei 50 stile; Giorgio Volpini ha concluso 6° i 50 stile, 10° i 50 dorso. Dal parte sua, Edoardo Sani si è piazzato 15° nei 50 stile, 16° sui 50 dorso; Umberto Maria Zanardo ha terminato 4° i 50 stile, 21° i 50 dorso. Diego Nocentini Giani, inoltre, 13° nei 50 rana, 25° sui 50 stile.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio stampa

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