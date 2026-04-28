Trattore si ribalta in Versilia, muore ex partigiano di 102 anni

Tragedia in Versilia, dove un uomo di 102 anni ha perso la vita nel ribaltamento del trattore che stava conducendo. La vittima è Elio Checchi, ex partigiano e figura storica della comunità locale.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel territorio comunale di Massarosa. Secondo quanto ricostruito, l’anziano era alla guida del mezzo agricolo quando, per cause ancora in fase di accertamento, il trattore si è ribaltato, risultando fatale.

Profondo il cordoglio espresso dalla sindaca Simona Barsotti, che ha ricordato Checchi come "contadino, legato alla sua terra e alla sua famiglia, figura di riferimento per la nostra comunità e per l'Anpi". La prima cittadina ha aggiunto: "È stato un onore per me conoscerlo e festeggiare con lui i suoi traguardi di vita e di impegno, un testimone del suo tempo e della lotta per la libertà. È stato partigiano del Gruppo Dallara, 1/a Divisione Julia, combattente sull'Appennino tosco-emiliano, nella zona di Borgo Val di Taro".

L’amministrazione comunale ha espresso vicinanza alla famiglia e ai conoscenti, ricordando il valore umano e storico di una figura che ha attraversato oltre un secolo di storia italiana

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