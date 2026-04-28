UniFi, prova di evacuazione al campus di Novoli

L’Università di Firenze, assieme ad altri 26 Atenei in Italia, in occasione del 28 aprile, data individuata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) come Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, ha partecipato stamani ad un’iniziativa congiunta volta a rafforzare, a livello accademico e territoriale, la cultura della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e di vita.

In tale occasione, gli Atenei si sono uniti per realizzare un’iniziativa dal grande valore simbolico: studenti, personale docente e tecnico-amministrativo sono stati coinvolti in una prova di evacuazione contemporanea in una delle loro sedi.

La prova di evacuazione è avvenuta a fine mattinata all’edificio D15 del Campus di Novoli. È consistita nella simulazione di una situazione di emergenza, con l’attivazione dei sistemi di allarme e l’applicazione delle procedure previste dai piani di sicurezza ed emergenza. I partecipanti sono stati chiamati a interrompere temporaneamente le attività didattiche, di ricerca e amministrative per dirigersi ordinatamente verso un “luogo sicuro”, seguendo la segnaletica di emergenza e le indicazioni del personale addetto.

L’iniziativa, che si è svolta senza criticità, ha permesso di verificare l’efficacia delle procedure operative di emergenza, il coordinamento tra le diverse strutture e la tempestività delle comunicazioni, la capacità di risposta del personale, studenti e utenti coinvolti. Inoltre, ha permesso di rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza all’interno della comunità accademica. L’attività si è configurata anche come misura gestionale di mitigazione e compensazione del rischio correlato alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 14.08.2025.

La simulazione, infine, ha rappresentato un’occasione di sensibilizzazione sull’importanza della preparazione e della auto-responsabilità e proattività in caso di evento critico e di emergenza.

L’iniziativa è stata promossa nell’ambito della rete di coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle Università, configurandosi come prima azione congiunta a livello inter-ateneo che si inserisce nel progetto “Atenei Uniti per una Sicurezza Condivisa”. La progettualità punta ad essere un impegno collettivo volto a trasformare la sicurezza da obbligo normativo a valore condiviso. Le università, anche attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione che operano in sinergia tra loro, assumono un ruolo strategico nel promuovere un cambiamento culturale strutturale e duraturo.

“L’Università di Firenze – ha commentato l’iniziativa la rettrice Alessandra Petrucci – ha aderito con convinzione all’iniziativa «Atenei Uniti per una Sicurezza Condivisa». Sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro l’Ateneo è impegnato da tempo con azioni, strutture e momenti di sensibilizzazione per promuovere la cultura della prevenzione, la formazione e la responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti”.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa

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